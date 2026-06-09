Con lona en Estela de Luz, organizaciones piden atender desapariciones y crisis ambiental

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Organizaciones piden atender temas críticos. Foto: Amnistía Internacional

Más de 100 organizaciones civiles de México y Estados Unidos realizaron una protesta este martes en la Estela de Luz, en la Ciudad de México, donde desplegaron una lona gigante para exigir que temas como las desapariciones, la crisis ambiental, la migración y los desplazamientos forzados no queden fuera de la agenda pública a unos días del arranque del Mundial.

La movilización ocurre en un contexto de diversas manifestaciones y posicionamientos que han surgido previo al partido inaugural del Mundial en México. Los colectivos señalaron que el torneo representa una oportunidad para visibilizar problemáticas que, aseguran, siguen sin resolverse en el país.

“Esto también está en juego”, el mensaje rumbo al Mundial

La acción fue encabezada por organizaciones como Amnistía Internacional y Greenpeace México, cuyos activistas desplegaron una manta de 21 metros de largo desde la parte alta de la Estela de Luz.

⚽ Más de 100 organizaciones de México y Estados Unidos hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la crisis de desapariciones, desplazamiento forzado, violencia contra personas defensoras, migración y emergencia climática.



A dos días del inicio del… — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) June 9, 2026

El mensaje principal de la lona fue: “Esto también está en juego. El mundo está viendo”.

De acuerdo con las organizaciones convocantes, el objetivo fue llamar la atención sobre temas que consideran prioritarios ante la llegada de millones de visitantes y la atención internacional que atraerá la justa deportiva.

Cuestionan prioridades de inversión

Durante una conferencia realizada después de la protesta, representantes de los colectivos cuestionaron los recursos destinados a infraestructura, seguridad y logística para el Mundial, mientras persisten problemas relacionados con desapariciones, violencia, acceso a la justicia y protección ambiental.

Las organizaciones sostuvieron que las inversiones vinculadas al torneo contrastan con las necesidades que enfrentan comunidades afectadas por la violencia, el desplazamiento forzado y los impactos del cambio climático.

También pidieron que el Gobierno federal abra espacios de diálogo con la sociedad civil para discutir estos temas durante el desarrollo del Mundial.

Desapariciones y migración, entre las principales demandas

Uno de los reclamos centrales estuvo relacionado con la crisis de personas desaparecidas en México. Los colectivos señalaron que es necesario fortalecer los mecanismos de búsqueda y protección para familiares y colectivos de personas buscadoras.

Además, hicieron referencia a la situación migratoria en México y Estados Unidos, donde denunciaron operativos y políticas que, a su juicio, afectan a personas migrantes y deportadas.

Las organizaciones también expresaron preocupación por las condiciones que enfrentan comunidades indígenas y afromexicanas, así como por casos recientes de desplazamiento forzado en distintas regiones del país.

Medio ambiente y derechos humanos

Otro de los temas planteados fue el impacto ambiental de diversos proyectos de desarrollo e infraestructura.

Los colectivos señalaron que la protección de ecosistemas, el acceso al agua y la defensa del territorio deben ocupar un lugar central en las políticas públicas, especialmente en un contexto marcado por fenómenos climáticos cada vez más extremos.

Asimismo, alertaron sobre los riesgos que enfrentan defensores ambientales y de derechos humanos en distintas partes del país.

Las protestas continuarán durante el Mundial

Los organizadores adelantaron que esta movilización forma parte de una serie de actividades que se desarrollarán en México, Estados Unidos y Canadá durante el Mundial.

Según explicaron, buscarán aprovechar la atención internacional que genera el torneo para mantener visibles temas relacionados con derechos humanos, justicia social y medio ambiente.

La protesta en la Estela de Luz se suma a otras expresiones y manifestaciones registradas en los días previos al inicio del partido inaugural, un evento que colocará nuevamente a México bajo los reflectores internacionales.

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