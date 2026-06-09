Daños de Boris en México: inundaciones, deslaves y cierres en Puebla, Veracruz y Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Deslaves, inundaciones y bloqueos tras el paso de Boris Foto: José Alor

Los daños de Boris en México continúan acumulándose tras el paso de la depresión tropical Boris, que ha provocado lluvias intensas, deslaves, inundaciones, afectaciones a la movilidad y cierres preventivos en diversos estados. Entre las entidades con mayores impactos se encuentran Puebla, Veracruz y Michoacán, donde autoridades mantienen operativos de vigilancia y atención a emergencias.

Michoacán activa plan preventivo por efectos de Boris

En Michoacán, la Capitanía Regional de Puerto ordenó el cierre de operaciones para embarcaciones mayores y menores como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas adversas.

La Secretaría de Marina activó su plan de prevención a través de la VIII Región Naval, cuya jurisdicción incluye zonas estratégicas del Pacífico mexicano.

Las autoridades informaron que se cuenta con un estado de fuerza de 498 elementos y una Brigada de Respuesta a Emergencias integrada por 190 efectivos, además de vehículos, embarcaciones y equipo especializado para atender posibles contingencias derivadas de las lluvias y el oleaje.

Foto: Cesar Cabrera

Deslaves y derrumbes afectan municipios de Puebla

Las lluvias provocadas por Boris en Puebla ocasionaron derrumbes, caminos bloqueados, caída de postes de energía eléctrica y afectaciones a la circulación en municipios de la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra y Valle de Serdán.

Uno de los puntos más afectados fue Eloxochitlán, donde el desprendimiento de laderas derribó infraestructura eléctrica y dejó sin servicio de energía a diversas comunidades.

Además, se reportaron deslaves en tramos carreteros como:

El Crucero

Cuautlajapa

La Quebradora

El puente de San Miguel

En Tlacotepec de Porfirio Díaz, autoridades informaron que el tramo Tepeyac-Tlacotepec fue liberado luego de los trabajos realizados para retirar material acumulado por los derrumbes.

Continúan trabajos de limpieza y monitoreo en Puebla

En San Miguel Eloxochitlán, personal municipal y elementos de Protección Civil desplegaron maquinaria pesada para retirar tierra, piedras y lodo sobre el camino Xonotipan-Eloxochitlán.

Mientras tanto, brigadas de distintas dependencias realizaron recorridos en comunidades de Zoquitlán, donde se reportaron nuevos deslaves en caminos rurales.

Las autoridades también informaron el cierre temporal de la capilla de Tepequexpa debido a daños estructurales ocasionados por el reblandecimiento del terreno.

Foto: Genaro Zepeda

Veracruz reporta inundaciones y vehículos varados

Las lluvias asociadas a Boris también provocaron afectaciones en el sur de Veracruz, particularmente en el municipio de Coatzacoalcos.

Durante la noche del lunes, una precipitación intensa dejó calles inundadas y decenas de vehículos varados en avenidas y zonas bajas de la ciudad.

Más de 15 colonias registraron afectaciones, mientras que miles de habitantes enfrentaron dificultades para desplazarse debido a las corrientes de agua que se formaron en distintas vialidades.

Las colonias Independencia, Francisco Villa, Teresa Morales, Divina Providencia, Tesoro y Miguel Hidalgo se encuentran entre las zonas con mayores reportes de ingreso de agua a viviendas.

Habilitan albergue y mantienen vigilancia meteorológica

Ante las afectaciones registradas, autoridades municipales habilitaron un albergue temporal en el Centro de Día del Adulto Mayor para atender a personas en situación vulnerable o que habitan en zonas de riesgo.

La Secretaría de Protección Civil informó que las bandas nubosas generadas por Boris y Cristina continuarán favoreciendo lluvias en estados como Oaxaca, Guerrero y Veracruz.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar zonas inundadas, mantenerse alejados de laderas inestables y seguir las recomendaciones oficiales para reducir riesgos ante las condiciones meteorológicas previstas.

Alerta amarilla en Chiapas por lluvias de la tormenta tropical Cristina

La tormenta tropical Cristina mantiene bajo vigilancia a Chiapas, donde las autoridades activaron una alerta amarilla por lluvias intensas que podrían alcanzar hasta 150 milímetros en distintas regiones del estado. Las precipitaciones ya han provocado afectaciones en al menos cinco municipios y movilizaron a cuerpos de emergencia para atender diversos reportes.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que las condiciones meteorológicas continuarán generando lluvias de diferente intensidad en gran parte de la entidad, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes en las zonas:

Norte

Mezcalapa

Valles Zoque

Tulijá Tseltal Ch’ol

De los Bosques, Maya

Selva Lacandona

Pronóstico del clima hoy 9 de junio de 2026

La depresión tropical Boris continuará generando lluvias muy fuertes en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Además de lluvias fuertes en:

Puebla

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

También se prevén vientos con rachas de hasta 70 km/h en las costas del Pacífico sur y oleaje de 2 a 3 metros.

Las autoridades advierten riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos, por lo que recomiendan extremar precauciones. Boris seguirá debilitándose durante las próximas horas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.