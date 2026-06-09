Maestros ya ganan cerca de 20 mil pesos; SEP destaca alza salarial y pide volver a clases

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Mario Delgado en la mañanera. Foto: Cuartoscuro

Mientras continúan los paros en algunas entidades del país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que el salario promedio de un maestro de primaria ya ronda los 20 mil pesos y destacó que mil 100 docentes que fueron suspendidos por oponerse a la reforma educativa de 2012 fueron reinstalados.

Además, la dependencia llamó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a valorar las propuestas planteadas sobre la Usicamm y la Ley del ISSSTE de 2007, así como a regresar a las aulas ante el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

Durante su participación en la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que existen avances en materia de justicia laboral para el magisterio, entre ellos la reinstalación de mil 100 maestras y maestros que habían sido suspendidos por su oposición a la reforma educativa de 2012.

SEP destaca incremento salarial para docentes

De acuerdo con Mario Delgado, el salario promedio de un maestro de grupo de primaria ha mostrado incrementos en los últimos años:

Gobierno de Felipe Calderón: 9 mil 580 pesos

Gobierno de Enrique Peña Nieto: 11 mil 952 pesos

Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: 17 mil 635 pesos

Gobierno de Claudia Sheinbaum: cerca de 20 mil pesos

El funcionario señaló que estas cifras reflejan una política orientada a recuperar el poder adquisitivo del magisterio.

¿Qué propone la SEP sobre la Usicamm y las pensiones?

Respecto a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), Delgado indicó que existe una ruta para construir una reforma que la sustituya y que permita una nueva relación entre el Estado y el magisterio, con respeto a los derechos laborales, transparencia y sin prácticas como nepotismo, favoritismo o venta de plazas.

Sobre la Ley del ISSSTE de 2007, explicó que el sistema de pensiones opera con un esquema mixto que combina cuentas individualizadas con un componente solidario para mejorar las pensiones y buscar que los trabajadores se jubilen con ingresos similares a los que percibían en activo.

¿Dónde siguen los paros de maestros?

La SEP informó que aún existen escuelas sin actividades en diversas entidades:

Oaxaca: 80.6% de los planteles continúan en paro

Zacatecas: 47.34%

Guerrero: mil 559 escuelas sin clases (14.7%)

Chiapas: 2 mil 450 escuelas sin clases (13%)

Michoacán: 684 escuelas sin actividades (6.59%)

Ciudad de México: 10 escuelas en paro (0.23%)

Ante este panorama, Mario Delgado consideró necesario que los docentes regresen a las aulas para concluir de manera ordenada el ciclo escolar 2025-2026.

Los apoyos que destaca la SEP para maestros

El funcionario también enumeró algunas de las acciones realizadas en distintas entidades.

En Oaxaca, señaló que se han destinado más de 23 mil millones de pesos. En Chiapas, destacó la incorporación de 670 plazas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), además de más de 10 mil cambios de centro de trabajo y mil 17 nombramientos por incremento de horas.

Asimismo, indicó que en Chiapas se acordó la asignación de alrededor de 248 millones de pesos para reinstalación de docentes, bonos para jubilados, apoyos para maestros frente a grupo, cobertura de interinatos, ascensos y otros pagos pendientes.

Finalmente, reiteró el llamado al magisterio para analizar las propuestas presentadas sobre la Usicamm y la Ley del ISSSTE, así como retomar actividades escolares en la etapa final del ciclo escolar.

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