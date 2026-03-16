Revisión del T-MEC arranca bajo presión política y arancelaria, advierte experta

| 14:04 | Alejandra Guzmán | Uno TV

La primera ronda de revisión del T-MEC comienza en un contexto marcado por presiones políticas, aranceles y disputas en diversos sectores, consideró la especialista Aribel Contreras. En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas  en A las nueve en Uno, aseguró que “México llega carente de interlocutores al interior de la Unión Americana porque se ha descuidado mucho esta búsqueda de aliados, actores políticos y no políticos, que durante décadas se venía caracterizando México en una muy buena posición”.

Además, la experta consideró que Donald Trump tomará el T-MEC para darle a su base electora “lo que quiere escuchar, de que es duro frente a Canadá, frente a México, que no se va a dejar, que ya estuvo bien de que México abuse de la posición económica frente a Estados Unidos”, de cara a las elecciones intermedias en Estados Unidos y con niveles bajos de aprobación entre la población.

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