Escena contaminada: FGR reconoce que terceros entraron a cabañas tras captura del “Mencho”

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Foto: Reuters

La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que la escena relacionada con la captura y fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, en un fraccionamiento de Tapalpa, Jalisco, pudo haber sido contaminada, luego de que personas ajenas a la investigación ingresaran a varios inmuebles antes de que se realizara el cateo oficial.

De acuerdo con la propia institución, en días recientes se tuvo conocimiento de que diversas personas entraron a varias cabañas ubicadas en un club del municipio, donde presuntamente se resguardaba Rubén “N” (“Mencho”), y donde se ha señalado públicamente que fueron encontrados indicios relacionados con posibles actividades criminales.

Sin embargo, la Fiscalía explicó que el aseguramiento de los inmuebles no se realizó de inmediato, debido a las condiciones en que se desarrolló el operativo.

Operativo con enfrentamientos armados

La captura se logró mediante un operativo de alta complejidad táctica, cuyo objetivo principal era detener al posible líder del grupo criminal, detalló la dependencia en un comunicado.

Durante la intervención se registraron enfrentamientos armados, derivados de la resistencia que opusieron el detenido y otros integrantes de la organización. Estos hechos ocurrieron en una zona abierta y despoblada, lejos del lugar donde posteriormente se localizaron los inmuebles señalados.

Como consecuencia del enfrentamiento, hubo pérdida de vidas humanas y el detenido resultó herido, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital para intentar salvaguardar su vida.

Por qué no se aseguraron de inmediato las cabañas

La Fiscalía explicó que, ante la complejidad de la operación, también fue necesario trasladar a los elementos que participaron en el operativo para reforzar puntos estratégicos y evitar una posible reacción del grupo criminal.

Además, el lugar no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el personal ministerial y pericial, por lo que el aseguramiento de los inmuebles se realizó hasta que la situación fue controlada.

Posteriormente, la FGR solicitó a un juez una orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles vinculados con la investigación.

Personas ajenas alteraron la escena

Antes de que se ejecutara la orden judicial, personas sin autorización legal ingresaron a los inmuebles, lo que provocó la alteración de la escena, según reconoció la Fiscalía.

Por esta razón, la institución señaló que no es posible determinar con certeza si los objetos o indicios que se ha dicho públicamente que fueron encontrados realmente estaban en esos lugares.

Tampoco se puede establecer si esos elementos fueron preservados conforme a los protocolos periciales, lo que podría afectar la cadena de custodia de posibles pruebas.

FGR abre investigación por posible irregularidad

Ante esta situación, la Fiscalía indicó que existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, por lo que ya se inició una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse la escena.

La institución señaló que continuará con las investigaciones relacionadas con este caso y que informará a la opinión pública conforme lo permita el debido proceso.

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