ASA cumple 61 años: conoce su papel clave en la aviación mexicana

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) conmemora su 61 aniversario reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la industria aeronáutica mexicana mediante la prestación de servicios especializados orientados a mejorar los estándares de seguridad, eficiencia y competitividad del sector.

Como parte de esta celebración, el organismo inició el lunes 8 de junio una campaña informativa para dar a conocer los servicios estratégicos que pone a disposición de profesionales y empresas vinculadas con el ámbito aeronáutico y aeroportuario.

A lo largo de más de seis décadas de operación, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) ha consolidado experiencia técnica y operativa que lo posiciona como un actor clave en el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria y en la capacitación del talento humano especializado en México.

¿Qué servicios estratégicos ofrece ASA al sector aeronáutico?

De acuerdo con la información difundida por el organismo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) mantiene una participación importante en diversas áreas del sector aéreo nacional, entre las que destacan:

Suministro de combustibles de aviación , garantizando la distribución y abastecimiento para las operaciones aéreas

, garantizando la distribución y abastecimiento para las operaciones aéreas Formación y profesionalización de especialistas , a través de programas de capacitación dirigidos al personal del sector aeronáutico y aeroportuario

, a través de programas de capacitación dirigidos al personal del sector aeronáutico y aeroportuario Asistencia técnica especializada , enfocada en fortalecer las capacidades operativas de distintas instalaciones aeroportuarias

, enfocada en fortalecer las capacidades operativas de distintas instalaciones aeroportuarias Gestión y desarrollo de proyectos, orientados a impulsar la modernización y crecimiento de la infraestructura aérea en el país

Estas acciones buscan fortalecer los vínculos entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y los diferentes actores de la industria, además de promover soluciones que contribuyan al crecimiento sostenible de la aviación mexicana.

ASA destaca su experiencia de más de seis décadas

El organismo señaló que durante sus 61 años de trayectoria ha trabajado en la consolidación de servicios especializados que responden a las necesidades cambiantes del sector aeronáutico nacional.

Asimismo, destacó que su experiencia técnica y operativa le ha permitido convertirse en un referente estratégico para el desarrollo de proyectos aeroportuarios y la capacitación de capital humano altamente especializado.

La institución reiteró que continuará impulsando iniciativas encaminadas a fortalecer la seguridad operacional, la eficiencia en los servicios y la competitividad de la aviación en México.

ASA refrenda compromiso con la aviación mexicana

En el marco de este aniversario, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) agradeció a colaboradores, usuarios y aliados estratégicos por acompañar al organismo en un año más de metas y logros alcanzados.

La dependencia destacó que continuará trabajando para ofrecer servicios que contribuyan al desarrollo y modernización del sector aeronáutico, considerado un componente fundamental para la conectividad y el crecimiento económico del país.

Con 61 años de experiencia, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) busca mantener su papel como un aliado estratégico de la industria aérea nacional, impulsando proyectos, capacitación y servicios especializados que permitan afrontar los retos presentes y futuros de la aviación en México.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: