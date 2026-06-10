Lluvias impulsan el nivel del Cutzamala; reporta 67.83% de almacenamiento

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Lluvias benefician al Cutzamala e incrementa su nivel al 67.83%. Foto: cuartoscuro

Las lluvias registradas durante las últimas semanas han favorecido la recuperación del Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para el Valle de México y diversas zonas del Estado de México.

De acuerdo con el más reciente reporte sobre el almacenamiento de las presas que integran este sistema, con corte al 28 de mayo de 2026, el nivel alcanzó el 67.83% de su capacidad total, una cifra significativamente superior a la registrada durante el mismo periodo del año pasado.

¿Qué porcentaje maneja actualmente el nivel del Sistema Cutzamala?

Según los datos más recientes, el Sistema Cutzamala registra los siguientes niveles de almacenamiento:

Registro del Sistema Cutzamala en mayo de 2026:

Almacenamiento actual: 530 millones 748 mil metros cúbicos (m³)

530 millones 748 mil metros cúbicos (m³) Capacidad total: 782 millones 521 mil metros cúbicos (m³)

782 millones 521 mil metros cúbicos (m³) Porcentaje de almacenamiento: 67.83%

Almacenamiento en presas del sistema de Cutzamala en mayo 2026. Foto: Conagua

Estos niveles reflejan una recuperación importante respecto a los registros observados en años recientes, cuando la sequía y la falta de precipitaciones redujeron considerablemente las reservas de agua.

¿Cómo se compara el nivel actual con el registrado hace un año?

Los datos históricos muestran una mejora considerable en la disponibilidad del recurso hídrico.

Registro del Sistema Cutzamala en mayo de 2025:

Almacenamiento actual: 379 millones 245 mil metros cúbicos (m³)

379 millones 245 mil metros cúbicos (m³) Capacidad total: 782 millones 521 mil metros cúbicos (m³)

782 millones 521 mil metros cúbicos (m³) Porcentaje de almacenamiento: 48.46%

Almacenamiento en presas del sistema de Cutzamala en mayo 2025. Foto: Conagua

En comparación con el mismo periodo del año pasado, el sistema presenta un incremento de 19.37 puntos porcentuales, lo que representa una ganancia importante para el abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Lluvias y ciclones favorecen recuperación del Cutzamala

La temporada de huracanes 2026 comenzó a mediados de mayo y ha contribuido al incremento en los niveles de las presas del país.

Hasta el momento, en el océano Pacífico se han formado tres ciclones tropicales: Amanda, Boris y Cristina. De ellos, Boris fue el primer fenómeno meteorológico en tocar tierra en México durante esta temporada.

La combinación de estos sistemas, junto con otros fenómenos atmosféricos, ha generado precipitaciones importantes en diversas regiones del país, incluida la Ciudad de México y las cuencas que alimentan al Sistema Cutzamala.

¿Qué significa este aumento para el abasto de agua?

Aunque el incremento en el almacenamiento representa una señal positiva, el Sistema Cutzamala es fundamental para millones de habitantes del Valle de México, por lo que una recuperación cercana al 68% de su capacidad ofrece mejores condiciones para enfrentar la demanda de agua en los próximos meses.

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