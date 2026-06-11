Suspensiones y operación normal: quién descansa y quién trabaja por la inauguración del Mundial

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Qué sí y qué no para en la inauguración del Mundial. Foto: Cuartoscuro

La inauguración del Mundial en México parará algunas actividades en varios estados del país, mientras que otras continuarán de manera habitual pese al arranque de la justa deportiva. Bancos, escuelas, juzgados, ¿qué parará el jueves 11 de junio?

¿Qué actividades pararán el jueves 11 de junio por la inauguración del Mundial?

Escuelas

Miles de estudiantes de algunas entidades se ausentarán de las aulas y podrán ver la inauguración del Mundial 2026. En la Ciudad de México, sede del inicio del torneo de futbol, las clases se suspenden el jueves 11 de junio, de acuerdo con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Se suspenden las clases el 11 de junio de 2026 en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública con sede en la Ciudad de México, públicas y privadas”. Decreto publicado en el DOF.

A la medida se sumó Puebla. A través de un comunicado, el Gobierno estatal confirmó que la decisión aplica para “todos los niveles de educación pública de la entidad”.

De acuerdo con las autoridades, las clases se retomarán de manera normal el viernes 12 de junio del año en curso, en los horarios habituales.

📢 @SEPGobPue anuncia suspensión de clases por inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026@armentapuebla_



📰 https://t.co/FJUNS36LQV#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/4AepJ7wpuz — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) June 10, 2026

Chiapas, en el sur de México, también confirmó, días atrás, la suspensión de clases, así como de oficinas gubernamentales en el marco de la inauguración del Mundial en México. El anuncio lo hizo el gobernador Eduardo Ramírez, a través de su cuenta oficial de Facebook.

Hasta el momento, los siguientes estados son los que anunciaron que no habrá clases:

Ciudad de México

Baja California

Chiapas

Campeche

Durango

Estado de México

Michoacán

Jalisco

Nayarit

Querétaro

San Luis Potosí

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

Puebla

Tamaulipas

UNAM suspende clases

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que el jueves 11 no habrá clases. La máxima casa de estudios aseguró que se trata de una medida ante las “afectaciones severas a la movilidad previstas ante la inauguración” del Mundial.

La UNAM informa que el jueves 11 de junio se suspenderán actividades, de manera excepcional y sólo durante esa jornada, debido a las afectaciones severas a la movilidad previstas ante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el juego inaugural en el Estadio Ciudad de… pic.twitter.com/YAVmYMbzBy — UNAM (@UNAM_MX) June 9, 2026

Oficinas gubernamentales

Además de las escuelas, el Poder Judicial de la Ciudad de México también declaró día inhábil el 11 de junio, fecha de la inauguración del Mundial 2026. De acuerdo con lo dado a conocer, se detendrán las actividades en órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial del Poder Judicial.

La justicia puede esperar, el fútbol mundial no.



Así la lógica del Poder Judicial de la CDMX, que declara inhábil el 11 de junio.



Ese día se inaugura el Mundial de Fútbol. pic.twitter.com/yAYknX3hyK — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) June 2, 2026

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anunció también “la suspensión de plazos y términos procesales para el día 11 de junio de 2026″ en las entidades sedes del Mundial: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. A través de un documento, la autoridad explicó que únicamente se mantendrán guardias de las 8:30 de la mañana hasta las 16:30 horas.

🚨 AVISO IMPORTANTE: SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL TFJA POR EL MUNDIAL ⚽️



El Tribunal Federal de Justicia Administrativa informa que, mediante el acuerdo G/JGA/66/2026, se decreta la suspensión de plazos y términos procesales para el día 11 de junio de 2026.



Esta medida aplica… pic.twitter.com/d0pfVdZsRG — Gerardo Cortés Rodríguez (@gcortesrdz) June 10, 2026

Instituto Nacional Electoral (INE)

El INE anunció que suspenderán atención en todos los módulos que se encuentran en la Ciudad de México el jueves 11 de junio por “motivos logísticos”. Además, adelantó que tampoco habrá actividades los días 17, 24 y 30 de junio. En caso de tener agendada una cita para ese día, el Instituto la reagendará.

🚨 ATENCIÓN CIUDADANÍA EN CDMX 🚨



Si tienes planeado tramitar o recoger #TuINE esta semana, toma nota de este aviso importante de última hora:



⚽ Jueves 11 de junio: Los Módulos de Atención Ciudadana en la #CDMX suspenderán actividades por la inauguración del Mundial 2026.



⏰… pic.twitter.com/xIYjsV4JfF — @INEMexico (@INEMexico) June 11, 2026

¿Qué actividades se mantienen sin cambios el jueves 11 de junio, la inauguración del Mundial?

Aunque decenas de escuelas y oficinas gubernamentales declararon día inhábil el jueves 11 de junio, otras actividades se mantendrán sin cambios durante la inauguración del Mundial.

Bancos

Las sucursales bancarias son una de las actividades que se mantendrá sin modificaciones; por ello, los bancos operarán de manera habitual.

SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que sus oficinas se mantendrán operando de manera normal durante la justa deportiva. Únicamente precisó que la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del Distrito Federal 4, ubicada en la alcaldía Xochimilco, se mantendrá cerrada el jueves 11, reanudando actividades el viernes 12 de junio.

#ComunicadoSAT



El SAT informa que durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 únicamente se suspenderán actividades en las oficinas de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del Distrito Federal 4 Sur, por lo que las citas que se tenían… pic.twitter.com/zdkmNLOMZS — SATMX (@SATMX) June 10, 2026

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