Aseguran más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa; DEA destaca participación

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Decomiso de más de 16 toneladas de metanfetamina. Foto: Gobierno de México.

Más de 16 toneladas de metanfetamina fueron aseguradas en Sinaloa, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, mientras que la DEA afirmó que este decomiso y el desmantelamiento de ocho laboratorios de metanfetamina registrados en los últimos días no habrían sido posibles sin la inteligencia y el trabajo de investigación de la agencia estadounidense.

Omar García Harfuch informa aseguramiento de más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de su cuenta de X sobre el aseguramiento de más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa, como resultado de una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), con participación de la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

Más de 16 TONELADAS de metanfetamina fueron aseguradas en Sinaloa en uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas durante esta administración.

En una operación encabezada por @SEMAR_mx, con @SSPCMexico y @FGRMexico, fue desmantelado un complejo… pic.twitter.com/fdp2DRiwBU — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 4, 2026

De acuerdo con el funcionario, durante la operación fue desmantelado un complejo clandestino con una superficie de 5 mil 700 metros cuadrados, identificado como el segundo laboratorio de metanfetamina de mayor tamaño localizado durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch señaló que el laboratorio de mayor tamaño fue localizado y destruido anteriormente por el Ejército Mexicano.

El secretario precisó que el resultado de la operación deriva del trabajo realizado por la Unidad de Inteligencia Naval, el cual fue fortalecido mediante el intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

Además del aseguramiento de más de 16 toneladas de metanfetamina, las autoridades decomisaron más de 10 toneladas y litros de sustancias químicas, utilizadas en procesos relacionados con la producción de drogas sintéticas.

Según la información proporcionada por García Harfuch, el aseguramiento representó una afectación estimada en 347 millones de dólares para la estructura criminal.

DEA destaca colaboración con México para aseguramiento de metanfetamina y desmantelamiento de ocho laboratorios

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) retomó la publicación realizada por Omar García Harfuch y señaló que las autoridades mexicanas han desmantelado ocho laboratorios significativos de metanfetamina con la colaboración de la agencia estadounidense.

In just over a week, Mexican authorities have dismantled 8 significant methamphetamine labs with DEA collaboration – seizures that would not have happened without DEA intelligence and investigative work. This is the largest yet: more than 16 tons of methamphetamine seized in… https://t.co/PqayFPupFO — DEA HQ (@DEAHQ) September 4, 2026

La DEA afirmó que los decomisos y el desmantelamiento de estos laboratorios no habrían ocurrido sin la inteligencia y el trabajo de investigación de la DEA, al referirse a las acciones desarrolladas en colaboración con autoridades mexicanas.

La agencia estadounidense puntualizó que estas operaciones muestran el resultado de la colaboración entre la DEA y México para interrumpir la producción de drogas sintéticas, cortar las cadenas de suministro y afectar las finanzas de las estructuras criminales.

El señalamiento de la DEA se produjo después de que García Harfuch informara sobre el aseguramiento de más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa y el desmantelamiento del complejo clandestino de 5 mil 700 metros cuadrados.

La DEA señaló que la cooperación con México busca interrumpir la producción de drogas sintéticas, afectar las cadenas de suministro y golpear las finanzas de las estructuras criminales.

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