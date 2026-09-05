Asilo pendiente en Estados Unidos: ¿puedes acumular créditos para el Seguro Social?

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Tener el asilo pendiente en Estados Unidos no significa que una persona ya esté acumulando créditos para el Seguro Social. Para obtenerlos, necesita trabajar legalmente, recibir ingresos sujetos a los impuestos del Seguro Social y asegurarse de que esos salarios queden registrados correctamente.

Los solicitantes de asilo pueden obtener autorización de empleo mientras esperan una decisión sobre su caso. Una vez que cuentan con ese permiso, el trabajo que realizan puede comenzar a sumar créditos para futuros beneficios del Seguro Social.

¿Cuándo puede trabajar una persona con asilo pendiente?

Una solicitud de asilo pendiente no concede automáticamente autorización para trabajar. USCIS establece un periodo de espera para que el solicitante pueda pedir un Documento de Autorización de Empleo (EAD).

Actualmente, una persona con una solicitud de asilo pendiente puede presentar el Formulario I-765 bajo la categoría C08 después de que hayan transcurrido 150 días desde la presentación del Formulario I-589. La persona puede recibir la autorización de empleo cuando el caso lleva al menos 180 días pendiente, siempre que no existan retrasos atribuibles al propio solicitante.

Por eso, tener el asilo pendiente y tener permiso para trabajar son dos situaciones distintas. El solicitante debe esperar a cumplir los requisitos correspondientes antes de comenzar un empleo autorizado.

¿Cuándo empiezas a acumular créditos del Seguro Social?

Los créditos dependen de los ingresos obtenidos por trabajo, no de la fecha en que una persona presentó su solicitud de asilo.

En 2026, la Administración del Seguro Social (SSA) establece que se necesita obtener mil 890 dólares en ingresos para conseguir un crédito. Una persona puede acumular un máximo de cuatro créditos durante el año, por lo que necesita 7.560 dólares en ingresos sujetos al Seguro Social para alcanzar el máximo anual.

Esto significa que un solicitante de asilo que obtiene autorización de empleo y comienza a trabajar legalmente puede empezar a generar créditos a través de esos ingresos.

Los créditos permanecen registrados incluso si la persona cambia de empleo o pasa un periodo sin trabajar.

¿Necesitas un SSN para acumular esos créditos?

El número de Seguro Social (SSN) permite que los empleadores reporten los ingresos laborales de una persona a las autoridades.

En general, los no ciudadanos necesitan autorización del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para obtener un SSN cuando lo solicitan con fines laborales.

Una persona que presenta el Formulario I-765 para solicitar autorización de empleo también puede pedir su SSN durante ese mismo proceso. Si USCIS aprueba la autorización, envía la información necesaria a la SSA para procesar el número.

En el caso de los solicitantes de asilo que todavía no reciben una decisión favorable, la SSA indica que el SSN puede incluir la leyenda “VALID FOR WORK ONLY WITH DHS AUTHORIZATION”. Esto significa que el número está vinculado a la autorización de empleo otorgada por DHS.

¿Qué pasa con los salarios que recibes después de obtener el permiso?

Una vez que la persona cuenta con autorización para trabajar, sus ingresos sujetos a los impuestos del Seguro Social pueden contribuir a su historial laboral.

La SSA utiliza los salarios y los ingresos por trabajo independiente para calcular los créditos. En 2026, una persona puede obtener hasta cuatro créditos por año, independientemente de cuánto supere los ingresos necesarios para alcanzar esos cuatro créditos.

Por ejemplo, si un solicitante de asilo recibe su autorización de empleo y obtiene 7.560 dólares en ingresos sujetos al Seguro Social durante 2026, puede alcanzar los cuatro créditos correspondientes a ese año.

Eso no significa que recibirá automáticamente un pago del Seguro Social. Los créditos sirven principalmente para determinar si cumple con los requisitos para determinados beneficios.

¿Cuántos créditos necesitas para recibir beneficios?

La cantidad depende del beneficio y de la edad de la persona. Para los beneficios de jubilación, la SSA establece como referencia un máximo de 40 créditos para cumplir con el requisito de historial laboral.

Sin embargo, alcanzar 40 créditos no determina por sí solo cuánto dinero recibirá una persona. El monto de los beneficios depende también de sus ingresos registrados y de otros factores relacionados con el beneficio que solicite.

Los créditos también pueden ser importantes para determinados beneficios por discapacidad y para que algunos familiares puedan acceder a beneficios de sobrevivientes.

¿Qué ocurre si todavía no tienes SSN?

Si una persona todavía no tiene SSN, no debe utilizar el número de otra persona ni proporcionar información falsa para conseguir un empleo.

Para quienes solicitan autorización de empleo mediante el Formulario I-765, USCIS permite solicitar el SSN como parte del mismo proceso. La SSA recibe los datos necesarios de USCIS cuando se aprueba la autorización.

El ITIN tampoco sustituye al SSN para fines laborales. Este número sirve para determinados propósitos tributarios y no constituye una autorización para trabajar.

Por eso, una persona con asilo pendiente debe distinguir entre tener un número para fines fiscales y contar con autorización legal para trabajar.

¿El asilo aprobado cambia algo con el Seguro Social?

Sí. Una persona que recibe una concesión de asilo pasa a una situación distinta frente a la autorización de empleo.

La SSA establece que las personas a quienes se les concede el asilo tienen autorización permanente para trabajar y pueden recibir una tarjeta de Seguro Social sin la leyenda que acompaña a quienes todavía dependen de una autorización temporal.

Sin embargo, los créditos que una persona haya acumulado mientras tenía el asilo pendiente no dependen de que posteriormente gane o pierda el caso. Lo importante es que esos créditos provengan de ingresos laborales que cumplieron con los requisitos y quedaron registrados correctamente.

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