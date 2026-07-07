EE. UU. acusa por narcoterrorismo a “Carlitos Rugrats”, presunto líder de una célula del Cártel de Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. imputa cargos de narcoterrorismo a “Carlitos Rugrats”. Foto: FBI

El Gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Carlos Páez Pereda, alias “Carlitos” o “Carlitos Rugrats”, presunto lugarteniente de alto rango del Cártel de Sinaloa y señalado como líder de la célula criminal conocida como “Los Rugrats”.

Las autoridades estadounidenses le imputan cargos por narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, en un caso que forma parte de la estrategia del Gobierno para combatir a los cárteles mexicanos considerados organizaciones terroristas.

¿De qué acusan a “Carlitos Rugrats”?

De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Sur de California, Carlos Páez Pereda encabezaría una red dedicada a la fabricación, transporte y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína para la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Los documentos judiciales sostienen que, además del tráfico de drogas, el presunto líder criminal habría utilizado asesinatos, secuestros y otros actos violentos para fortalecer las operaciones del grupo en Sinaloa y Tijuana, desde donde presuntamente se enviaban cargamentos de droga hacia Estados Unidos.

Las autoridades también lo señalan por lavar cientos de millones de dólares obtenidos mediante el narcotráfico.

FBI y DEA destacan investigación

El fiscal federal Adam Gordon afirmó que la acusación demuestra que las autoridades estadounidenses buscan procesar a quienes consideran responsables de fortalecer a los cárteles mediante la violencia y el tráfico de drogas.

Por su parte, el agente especial del FBI, Mark Remily, aseguró que “Los Rugrats” han contribuido a la violencia en México y al ingreso constante de drogas hacia comunidades estadounidenses.

A su vez, el agente especial de la DEA, James Nunnallee, señaló que la organización presuntamente utilizó sicarios armados, asesinatos y secuestros para mantener el control de sus operaciones criminales.

🚨WANTED BY THE FBI🚨

Alleged Sinaloa Cartel leader charged in connection with drug trafficking



An #FBISanDiego investigation with LE partners leads to charges against Carlos Paez Pereda, aka “Carlitos,” aka “Carlitos Rugrats,” an alleged high-ranking lieutenant and leader of a… pic.twitter.com/fuC9SHgXOo — FBI San Diego (@FBISanDiego) July 7, 2026

Lo vinculan con “Los Mayos” y el conflicto contra “Los Chapitos”

Según la investigación, Carlos Páez Pereda habría brindado apoyo a la facción de “Los Mayos” durante el conflicto interno contra “Los Chapitos”, proporcionando combatientes, armas, recursos económicos y logística.

Asimismo, los documentos indican que durante la última década habría introducido decenas de miles de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína a Estados Unidos.

En septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de principales narcotraficantes.

La acusación se da tras designación de cárteles como organizaciones terroristas

Las autoridades estadounidenses señalaron que este proceso penal deriva de la Orden Ejecutiva 14157, firmada por el presidente Donald Trump, mediante la cual el Cártel de Sinaloa fue designado como Organización Terrorista Extranjera, clasificación oficializada posteriormente por el Departamento de Estado el 20 de febrero de 2025.

El caso es llevado por fiscales federales del Distrito Sur de California, quienes buscan procesar a Carlos Páez Pereda por los delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.