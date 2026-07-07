Concluye audiencia de Gilda Susana “N”; juez alista decisión sobre su vinculación a proceso

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Foto: FGR

Gilda Susana “N”, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, enfrentó este martes una audiencia de vinculación a proceso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) busca procesarla por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con el caso Agronitrogenados.

Tras aproximadamente seis horas de audiencia, el juez decretó un receso antes de definir la situación jurídica de la imputada.

Defensa de Gilda Susana “N” rechaza participación en transferencias millonarias

Durante la audiencia, la defensa de Gilda Susana “N” sostuvo que no existen documentos, firmas o pruebas que acrediten que ella autorizó o planeó las transferencias por 3.5 millones de dólares investigadas por la FGR.

El abogado Alejandro Rojas Pruneda argumentó que, entre 2012 y 2013, periodo en el que ocurrieron los hechos, su clienta estudiaba la licenciatura en Economía en una universidad privada de la Ciudad de México y aseguró que nunca viajó a Ginebra, Suiza, lugar donde presuntamente se realizó la triangulación de recursos.

También afirmó que la acusada no participó en la compra de Agronitrogenados, no adquirió bienes inmuebles y que, al no ser servidora pública, no tuvo intervención en las operaciones que investiga la autoridad.

FGR sostiene que fue beneficiaria de empresa ligada al caso Agronitrogenados

En respuesta, el Ministerio Público sostuvo que Gilda Susana “N” fue designada como beneficiaria final de la empresa Tochos Holding, receptora de recursos provenientes de Altos Hornos de México (AHMSA).

De acuerdo con la representación social, al figurar como beneficiaria de esa sociedad se convirtió en titular de la cuenta bancaria utilizada para recibir los recursos, los cuales posteriormente habrían sido triangulados para la compra de un inmueble relacionado con Emilio Lozoya.

La Fiscalía respaldó su argumentación con disposiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre combate al lavado de dinero y corrupción.

Durante toda la audiencia, Gilda Susana “N” permaneció en silencio, acompañada por su padre, Emilio Lozoya Thalmann, y por su hermano.

La resolución sobre si será o no vinculada a proceso quedará en manos del juez, una vez que concluya la audiencia.

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