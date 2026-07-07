Inhabilitan a dos empresas por dar información falsa para obtener contratos del Gobierno de México

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Inhabilitan a dos empresas por presentar información falsa. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a las empresas Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, S.A. de C.V. y Atv de Sahuayo, S.A. de C.V. para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal, tras detectar irregularidades en licitaciones del IMSS y del Servicio Postal Mexicano (Sepomex).

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno inhabilitó a las empresas Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, S.A. de C.V. y Atv de Sahuayo, S.A. de C.V., para participar en procedimientos de contratación con el @GobiernoMX, por proporcionar… pic.twitter.com/WKZsmCHjxF — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) July 7, 2026

Las sanciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), incluyen multas económicas e inhabilitaciones temporales, luego de que ambas compañías presentaran información falsa o documentación cuya autenticidad no fue verificada durante procesos de contratación pública.

Impulsora Cordobesa fue sancionada por presentar información falsa

De acuerdo con la dependencia, el Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS impuso a Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios una multa de 643 mil 188 pesos y una inhabilitación por un año.

La empresa participó en la Licitación Pública Nacional Electrónica para el suministro de víveres destinados a unidades médicas hospitalarias del régimen ordinario y del programa IMSS-Bienestar.

Durante la revisión se detectó que presentó tres contratos de compraventa con información falsa para acreditar la experiencia y especialidad exigidas en el procedimiento.

La notificación de la sanción fue realizada el 18 de junio de 2026.

Atv de Sahuayo también fue inhabilitada

En otro procedimiento, el Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano sancionó a Atv de Sahuayo, S.A. de C.V. con una multa de 171 mil 972 pesos y una inhabilitación de tres meses.

La empresa participó en una licitación internacional para la compra de cascos de protección para motociclistas, pero entregó documentación e información sin verificar su autenticidad, conducta que la autoridad calificó como una actuación de mala fe.

La notificación correspondiente se realizó el 29 de junio de 2026.

No podrán contratar con el Gobierno de México

La Secretaría informó que ambas empresas ya fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que no podrán participar en nuevos procedimientos de contratación ni celebrar contratos con el Gobierno de México mientras permanezcan vigentes las inhabilitaciones.

También recordó que las empresas cuentan con el derecho de impugnar las resoluciones, aunque aseguró que defenderá las sanciones al considerar que fueron impuestas conforme a derecho y en protección del interés público.

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