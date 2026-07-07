SICT confía en que EE. UU. retire sanciones a aerolíneas mexicanas antes del invierno

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Se espera retiro de sanciones a aerolíneas mexicanas. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confió en que Estados Unidos retire las sanciones impuestas a las aerolíneas mexicanas antes de la próxima temporada de invierno, luego de que México cumplió con los requerimientos solicitados por la autoridad aeronáutica estadounidense.

El titular de la SICT, Jesús Esteva Molina, informó que el Gobierno mexicano ya atendió prácticamente todas las observaciones y ahora espera la evaluación final por parte de las autoridades de Estados Unidos.

SICT asegura que México ya cumplió con los requerimientos

El secretario explicó que las acciones solicitadas por la autoridad aeronáutica estadounidense estuvieron relacionadas con la implementación de cambios regulatorios y normativos.

“En realidad ya lo que nos correspondía prácticamente se atendió en cuanto a las solicitudes que nos hicieron. Estamos a la espera de que lo evalúen”. Jesús Esteva Molina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Agregó que entre las medidas implementadas se encuentran la publicación de reglamentos, decretos y otras modificaciones legales que fueron solicitadas para atender las observaciones.

“Una de dos acciones que nos pidieron es que querían verificar que las acciones estuvieran implementadas, muchas de ellas tenían que ver con los ajustes regulatorios normativos que se hicieron, tanto de la publicación de reglamento como de algunos decretos, pero ha avanzado”. Jesús Esteva Molina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Esperan que las restricciones concluyan antes del invierno

Jesús Esteva dijo que confía en que el proceso concluya antes de la temporada invernal, una de las épocas con mayor actividad para la industria aérea.

También recordó que México y Estados Unidos firmaron un memorándum de acuerdos, documento que ambas partes hicieron público y que forma parte del proceso para levantar las restricciones.

¿Por qué Estados Unidos impuso sanciones?

Las sanciones fueron aplicadas después de que Estados Unidos consideró que México incumplió el Acuerdo Bilateral de Aviación de 2015, tras ordenar el traslado de las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con el titular de la SICT, las medidas consisten principalmente en limitar la autorización de nuevos vuelos y obligar a las aerolíneas mexicanas a notificar previamente determinadas operaciones.

“Las sanciones, básicamente, fue una restricción que tener que avisar sobre los vuelos y la restricción de abrir más vuelos, eso fue lo que se llevó, digamos las restricciones que nos impusieron”. Jesús Esteva Molina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

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