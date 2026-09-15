Así operan supermercados, plazas y tiendas el 16 de septiembre de 2026

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¿Supermercados y plazas comerciales abren el 16 de septiembre? Foto: Cuartoscuro

El miércoles 16 de septiembre de 2026, los supermercados, tiendas y plazas comerciales podrán mantener actividades en México, pese a que la fecha es un día de descanso obligatorio por el aniversario del inicio de la Independencia.

El 16 de septiembre está contemplado en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) como día de descanso obligatorio. Sin embargo, esta disposición no establece que todos los establecimientos comerciales deban cerrar.

La propia legislación señala que patrones y trabajadores determinarán quiénes deberán prestar sus servicios durante estos días. En caso de trabajar, las personas tienen derecho, además del salario correspondiente al descanso, a recibir un salario doble por el servicio realizado.

Por ello, supermercados, tiendas departamentales, centros comerciales y otros establecimientos privados pueden abrir el 16 de septiembre, aunque cada cadena puede establecer horarios especiales o determinar si opera o no durante la jornada.

¿Qué supermercados abren el 16 de septiembre?

Entre las cadenas de supermercados que cuentan con información sobre su operación para el miércoles 16 de septiembre de 2026 se encuentran Costco, Chedraui, Soriana, Walmart y Bodega Aurrera.

Costco

Costco es uno de los establecimientos que cuenta con información específica para el 16 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la información proporcionada, Costco mantendrá abiertas sus sucursales el miércoles 16 de septiembre, con un horario general de 10:00 a 20:30 horas.

Además, los clientes con Membresía Ejecutiva podrán acceder desde las 9:00 horas.

Para conocer las condiciones particulares de cada establecimiento, la información remite al localizador oficial de Costco, debido a que pueden existir diferencias entre sucursales.

Chedraui

En el caso de Chedraui, existen elementos que apuntan a que la cadena tendrá actividad comercial el 16 de septiembre de 2026.

La empresa mantiene en su sitio oficial promociones cuya vigencia llega precisamente al 16 de septiembre de 2026 y señala que determinadas ofertas aplican en tiendas físicas.

Además, Chedraui mantiene el Martimiércoles durante el martes 15 y miércoles 16 de septiembre de 2026, con promociones en productos frescos.

La información fue corroborada mediante publicaciones de la cadena y medios que reprodujeron la promoción.

Por lo anterior, se puede señalar que Chedraui tendrá operación comercial el 16 de septiembre, aunque el horario puede cambiar dependiendo de la sucursal.

Soriana

Soriana también mantiene actividad comercial durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

La cadena tiene activa una campaña con vigencia del 9 al 16 de septiembre de 2026 en su sitio oficial.

Asimismo, Soriana anuncia promociones correspondientes al 15 y 16 de septiembre en sus tiendas, lo que representa información sobre actividad comercial durante el miércoles 16.

No obstante, el horario de operación puede depender de cada sucursal.

Walmart y Bodega Aurrera

Walmart México mantiene actividades comerciales y promociones con vigencia hasta el 16 de septiembre de 2026.

En su plataforma oficial también aparecen pedidos cuya entrega puede programarse hasta ese miércoles, incluyendo entregas hasta las 22:00 horas en determinadas promociones.

La empresa señala que sus tiendas y clubes cuentan con diferentes canales de compra, recolección y entrega.

En el caso de Bodega Aurrera, una de sus campañas comerciales tiene vigencia precisamente hasta el 16 de septiembre de 2026.

La información apunta a que Walmart y Bodega Aurrera mantendrán actividad comercial el 16 de septiembre, aunque no se cuenta con un comunicado corporativo que establezca un único horario especial para todas las sucursales.

¿Abren las tiendas departamentales el 16 de septiembre?

En las tiendas departamentales la operación puede variar de acuerdo con cada cadena y establecimiento.

La Ley Federal del Trabajo no establece una obligación general para que establecimientos como Liverpool, Sears o Palacio de Hierro cierren por tratarse del 16 de septiembre.

En el caso de Liverpool, su sitio oficial mantiene promociones con vigencia del 11 al 16 de septiembre de 2026.

Sin embargo, la vigencia de una promoción no permite confirmar por sí misma que todas las tiendas físicas de la cadena estarán abiertas ese miércoles, debido a que determinadas ofertas pueden aplicar en canales específicos.

Por ello, la operación de cada tienda departamental debe verificarse directamente con la cadena correspondiente.

¿Las plazas comerciales abren el 16 de septiembre?

Los centros comerciales tampoco tienen una obligación general de cerrar el 16 de septiembre por tratarse de un día de descanso obligatorio.

Además, dentro de una misma plaza pueden existir horarios distintos para tiendas, restaurantes, supermercados, cines y otros establecimientos.

Los directorios actuales muestran horarios regulares de operación para centros comerciales de Ciudad de México como Reforma 222, Antara, Parque Delta y Centro Santa Fe.

Sin embargo, esos horarios regulares no permiten confirmar por sí mismos si habrá un horario especial durante el feriado del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Por ello, quienes tengan previsto acudir a una plaza comercial deberán verificar previamente el horario correspondiente con el centro comercial o con el establecimiento específico que deseen visitar.

¿Qué pasa si trabajas el 16 de septiembre?

Que un supermercado, tienda o plaza comercial permanezca abierto el 16 de septiembre no significa que la fecha deje de ser un día de descanso obligatorio para los trabajadores.

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que patrones y trabajadores determinarán quiénes deberán prestar servicio durante los días señalados como de descanso obligatorio.

Cuando una persona trabaja en uno de estos días, tiene derecho a recibir:

El salario correspondiente al día de descanso obligatorio

Un salario doble por el servicio realizado

En términos prácticos, esto representa un pago triple por el 16 de septiembre, al considerar el salario correspondiente al descanso y el doble por el trabajo realizado.

La condición laboral aplica aunque el establecimiento comercial decida mantener sus operaciones durante esa fecha.

¿Qué comercios pueden abrir el 16 de septiembre?

El 16 de septiembre de 2026 no representa un cierre obligatorio para todos los establecimientos privados. La decisión de operar corresponde a cada negocio, mientras que la Ley Federal del Trabajo establece las condiciones laborales para quienes presten servicio.

Con la información disponible, se identifica actividad comercial en cadenas como:

Costco , con horario general reportado de 10:00 a 20:30 horas

, con horario general reportado de 10:00 a 20:30 horas Chedraui , con promociones vigentes y actividad comercial el 16 de septiembre

, con promociones vigentes y actividad comercial el 16 de septiembre Soriana , con promociones correspondientes al 15 y 16 de septiembre

, con promociones correspondientes al 15 y 16 de septiembre Walmart , con promociones y actividades comerciales vigentes hasta el 16 de septiembre

, con promociones y actividades comerciales vigentes hasta el 16 de septiembre Bodega Aurrera, con una campaña comercial cuya vigencia llega al 16 de septiembre

En otros establecimientos, como tiendas departamentales y plazas comerciales, la operación puede depender de cada sucursal, centro comercial o negocio.

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