¿Te pueden obligar a trabajar el 16 de septiembre? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

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Foto: Cuartoscuro

El 16 de septiembre es un día de descanso obligatorio establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo, esto no significa que todos los trabajadores tengan que permanecer en casa: la legislación contempla que algunas personas laboren durante esta fecha.

De acuerdo con el artículo 75 de la LFT, trabajadores y patrones deben determinar quiénes prestarán servicios durante los días de descanso obligatorio.

Si te corresponde trabajar el 16 de septiembre, la empresa debe respetar el pago adicional que establece la legislación laboral.

¿Cuánto deben pagarte por trabajar el 16 de septiembre?

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que quien trabaje en un día de descanso obligatorio debe recibir, además de su salario correspondiente a ese día, un salario doble por el servicio realizado.

Por eso se habla comúnmente de pago triple:

Tu salario correspondiente al día de descanso obligatorio.

Más un salario doble por haber trabajado.

Ejemplo: si ganas 500 pesos diarios, recibirías:

500 pesos por el día de descanso obligatorio.

Mil pesos adicionales por trabajar.

Total: mil 500 pesos.

¿El 15 de septiembre también se paga triple?

No. El 15 de septiembre no está considerado como día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo.

Aunque ese día se realizan los principales festejos previos al Grito de Independencia, para efectos de la LFT se trata de una jornada laboral ordinaria, por lo que quien trabaje debe recibir su salario normal, salvo que la empresa otorgue algún beneficio adicional.

¿Qué pasa si trabajas el 16 de septiembre?

El artículo 74 de la LFT establece que el 16 de septiembre es día de descanso obligatorio por la conmemoración del inicio de la Independencia de México.

Por ello, si prestas tus servicios durante esa fecha, tienes derecho al pago establecido en el artículo 75, es decir, el equivalente al llamado salario triple.

¿Y si el 16 de septiembre cae en domingo?

Cuando un día de descanso obligatorio coincide con domingo, además del pago correspondiente por laborar en esa fecha, debe cubrirse la prima dominical, equivalente al 25% adicional del salario ordinario.

Sin embargo, el 16 de septiembre de 2026 cae en miércoles, por lo que esta situación no aplica este año.

¿Qué otros días de descanso obligatorio quedan en 2026?

Después del 16 de septiembre, todavía quedan dos fechas contempladas en el calendario laboral:

16 de noviembre: Conmemoración de la Revolución Mexicana.

Conmemoración de la Revolución Mexicana. 25 de diciembre: Navidad.

Si trabajas en cualquiera de estos días, también aplica el pago establecido por el artículo 75 de la LFT.

¿Qué puedes hacer si no te pagan lo que corresponde?

Si tu empresa no cubre correctamente el pago por trabajar durante un día de descanso obligatorio, puedes solicitar asesoría gratuita ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Este organismo brinda orientación y apoyo a los trabajadores para la defensa de sus derechos laborales.

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