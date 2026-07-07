Así puedes solicitar el retiro de la cuenta Infonavit para jubilados en julio 2026

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Fotos: Cuartoscuro

Las personas jubiladas y pensionadas bajo la Ley 73 pueden solicitar el retiro de sus aportaciones acumuladas en la Subcuenta de Vivienda del Infonavit en este mes de julio del 2026.

La Subcuenta de Vivienda es el ahorro que el patrón genera para el trabajador mediante aportaciones equivalentes al 5% del salario integrado, las cuales son administradas por el Infonavit.

Dicho recurso sirve para que el trabajador obtenga un crédito y compre, construya o mejore una vivienda. Sin embargo, el beneficiario puede retirar ese dinero al momento de su jubilación, si es que no solicitó ningún crédito.

¿En qué casos se acumula dinero en la cuenta?

Cuando el trabajador cotiza al IMSS y su patrón realiza las aportaciones obligatorias del 5%

Nunca ejerció un crédito Infonavit

Liquidó su crédito y aún conserva saldo en la Subcuenta

Existen rendimientos generados sobre los recursos acumulados

Para los pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1973, el Infonavit puede devolver el recurso de las siguientes cuentas:

Fondo de Ahorro 1972-1992

Subcuenta de Vivienda 1992

Subcuenta de Vivienda 1997

“Solo Infonavit”, cuando exista saldo

¿Cómo puede un jubilado retirar el ahorro de la cuenta Infonavit en julio 2026?

Los jubilados bajo la Ley 73 pueden solicitar al Infonavit el retiro de recursos de su subcuenta en este mes de julio de 2026 o cuando lo decidan, en tanto cumplan los requisitos.

Requisitos y documentos

Ahorro disponible en la Subcuenta de Vivienda

Cuenta bancaria con CLABE a tu nombre para recibir el depósito

Estar registrado en una Afore

No tener un crédito Infonavit vigente

Que tu NSS, CURP y RFC coincidan en los registros del IMSS, Afore e Infonavit

Resolución de pensión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Paso a paso para retirar el ahorro

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit o acude a un Centro de Servicio Infonavit (CESI)

Verifica que tienes saldo disponible para devolución

Presenta la resolución de pensión y la documentación requerida.

El Infonavit valida la información

Si el trámite es procedente, el Instituto deposita los recursos en la cuenta bancaria registrada por el solicitante

Importante: El Infonavit no permite el retiro de forma inmediata en julio de este 2026 o en cualquier mes que se solicite. La devolución puede demorar, ya que el instituto primero corrobora si el derechohabiente cumple con los requisitos.

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