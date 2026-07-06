Pensión Bienestar: así puedes consultar tu saldo sin salir de casa

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Pensión Bienestar: así consultas tu saldo sin ir al banco. Foto: IA/Getty

Los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ya comenzaron a recibir el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto, cuya dispersión inició este lunes 6 de julio de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar.

Para evitar traslados innecesarios a las sucursales bancarias, el Gobierno de México recordó que existen dos formas de consultar el saldo de la Tarjeta del Bienestar sin salir de casa y verificar si el depósito ya fue realizado.

¿Cómo consultar el saldo de la Pensión Bienestar sin ir al banco?

La Secretaría de Bienestar y el Banco del Bienestar ofrecen dos alternativas para revisar el saldo de la tarjeta desde casa, a continuación, en Unotv.com te mostraremos cómo hacerlo.

Consulta tu saldo por teléfono

Una de las opciones es utilizar la línea telefónica del Banco del Bienestar.

Para hacerlo debes seguir estos pasos:

Marcar al 800 900 2000

Seleccionar la opción 1

Capturar los 16 dígitos de la Tarjeta del Bienestar

de la Tarjeta del Bienestar Ingresar tu año de nacimiento

Al finalizar el proceso, el sistema informará el saldo disponible en la cuenta.

También puedes revisar tu depósito desde la aplicación del Banco del Bienestar

Otra alternativa es utilizar la aplicación oficial del Banco del Bienestar, disponible de forma gratuita para dispositivos Android y iOS.

Foto: Gobierno de México

¿Cómo descargar y activar la app?

Foto: Gobierno de México

Para comenzar:

Busca “Banco del Bienestar” en la tienda de aplicaciones de tu celular

en la tienda de aplicaciones de tu celular Acepta los términos y condiciones

Ten a la mano tu Tarjeta del Bienestar

Captura los 16 dígitos del plástico

Ingresa el NIP que utilizas en cajeros automáticos

Registra tu número de teléfono celular

Crea una contraseña segura

Una vez activada la cuenta, podrás consultar tu saldo y movimientos desde cualquier lugar sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria.

Foto: Gobierno de México

¿Cuándo inicia el pago de julio-agosto de la Pensión Bienestar?

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, informó que la dispersión del apoyo económico correspondiente al bimestre julio-agosto comenzó este lunes 6 de julio, iniciando con los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra A.

Los depósitos continuarán de manera escalonada conforme al calendario oficial publicado por la Secretaría de Bienestar hasta el 29 de julio, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Las autoridades recomendaron consultar el saldo antes de acudir al Banco del Bienestar para confirmar que el recurso ya fue depositado y evitar filas o visitas innecesarias a las sucursales.

¿Cuántos depósitos faltan este año?

Después del pago correspondiente al bimestre julio-agosto, aún restarán dos depósitos para concluir el año:

Septiembre-Octubre , que se entrega durante septiembre

, que se entrega durante septiembre Noviembre-Diciembre, cuyo depósito inicia en noviembre

Como en cada periodo, la Secretaría de Bienestar dará a conocer el calendario oficial de pagos conforme a la letra inicial del apellido paterno de los beneficiarios.

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