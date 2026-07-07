Hoy martes 7 de julio continúan los depósitos del Bienestar; toca a apellidos con B

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Pensiones y programas Bienestar. Foto: Cuartoscuro,

Este martes 7 de julio de 2026 continúa la dispersión de recursos de las pensiones y programas de la Secretaría del Bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto. En esta jornada reciben su depósito las personas beneficiarias cuyo primer apellido inicia con la letra B, de acuerdo con el calendario oficial.

Los pagos corresponden a:

Pensión de las Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión de las Personas con Discapacidad

Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras

Programa Sembrando Vida, aunque este último tiene una fecha de pago distinta por tratarse de un apoyo mensual

¿Quiénes cobran el miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de julio?

Después del pago de este martes 7 de julio para las personas beneficiarias cuyo primer apellido inicia con la letra B, la dispersión de recursos continuará de la siguiente manera durante esta semana:

Miércoles 8 de julio : personas beneficiarias cuyo primer apellido inicia con C.

: personas beneficiarias cuyo primer apellido inicia con C. Jueves 9 de julio : nuevamente beneficiarios con apellido que inicia con C, así como a todas las personas beneficiarias del programa Sembrando Vida

: nuevamente beneficiarios con apellido que inicia con C, así como a todas las personas beneficiarias del programa Sembrando Vida Viernes 10 de julio: beneficiarios cuyos apellidos inician con las letras D, E y F.

Calendario oficial de pagos del Bienestar para julio

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del lunes 6 de julio, la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, presentó el calendario oficial de pagos, el cual establece que la dispersión de recursos se llevará a cabo del 6 al 29 de julio.

El calendario quedó distribuido de la siguiente manera:

Lunes 6 de julio: A

A Martes 7 de julio: B

B Miércoles 8 de julio: C

C Jueves 9 de julio: C

C Viernes 10 de julio: D, E, F

D, E, F Lunes 13 de julio: G

G Martes 14 de julio: G

G Miércoles 15 de julio: H, I, J, K

H, I, J, K Jueves 16 de julio: L

L Viernes 17 de julio: M

M Lunes 20 de julio: M

M Martes 21 de julio: N, Ñ, O

N, Ñ, O Miércoles 22 de julio: P, Q

P, Q Jueves 23 de julio: R

R Viernes 24 de julio: R

R Lunes 27 de julio: S

S Martes 28 de julio: T, U, V

T, U, V Miércoles 29 de julio: W, X, Y, Z

En la #MañaneraDelPueblo de la presidenta @Claudiashein informé que, del 6 al 29 de julio se realiza el depósito del bimestre julio – agosto para las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar.



Recuerden que el pago se efectúa de acuerdo con la letra del primer apellido.



Para… pic.twitter.com/EjRQ4LZQ9q — Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) July 6, 2026

La Secretaría del Bienestar recordó que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen disponibles en la cuenta de cada beneficiario.

¿Cuánto depositan en las pensiones y programas del Bienestar?

Los montos correspondientes al bimestre julio-agosto son los siguientes:

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos .

. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos .

. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos .

. Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

En el caso del programa Sembrando Vida, el apoyo se entrega de forma mensual. La Secretaría del Bienestar informó que las personas inscritas recibirán 6 mil 450 pesos el jueves 9 de julio, ya que todos los beneficiarios cobran el mismo día.

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