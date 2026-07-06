Abren registro a nuevo beneficio para personas con Pensión Bienestar de 30 a 64 años

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Abren registros a Servicio Universal de Salud. Foto: Cuartoscuro

Miles de personas que reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad ya pueden registrarse para obtener un nuevo beneficio: la credencial del Servicio Universal de Salud, un programa que busca ampliar el acceso a consultas, medicamentos y otros servicios médicos para los derechohabientes.

El registro permanecerá abierto hasta noviembre de 2026 y forma parte de la primera etapa de implementación del programa, que también contempla a quienes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Si eres beneficiario, aquí te explicamos en qué consiste el nuevo apoyo, cómo registrarte, qué documentos necesitas y dónde están los módulos.

¿En qué consiste el nuevo beneficio del Servicio Universal de Salud?

El Servicio Universal de Salud es una estrategia del Gobierno de México para integrar en una sola red la atención médica de las personas beneficiarias de los programas sociales prioritarios.

Quienes obtengan la credencial podrán acceder gradualmente a servicios de salud dentro del sistema público, con un expediente clínico único y herramientas como la receta electrónica, además de facilitar la atención médica entre distintas instituciones.

Durante la primera etapa, el programa está dirigido a:

Personas con discapacidad de 30 a 64 años que ya reciben la Pensión para el Bienestar

que ya reciben la Pensión para el Bienestar Adultos mayores de 65 años o más incorporados a la Pensión para el Bienestar

¿Cómo registrarse al Servicio Universal de Salud?

El registro se realiza de manera presencial en los módulos habilitados por el Gobierno federal.

La atención se organiza mediante un calendario basado en la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de agilizar el proceso y evitar aglomeraciones.

Primera y tercera semana de cada mes

Lunes: A, B

A, B Martes: C

C Miércoles: D, E, F

D, E, F Jueves: G

G Viernes: H, I, J, K y L

H, I, J, K y L Sábado: Rezagados

Segunda y cuarta semana de cada mes

Lunes: M

M Martes: N, Ñ, O, P y Q

N, Ñ, O, P y Q Miércoles: R

R Jueves: S, T y U

S, T y U Viernes: V, W, X, Y y Z

V, W, X, Y y Z Sábado: Rezagados

¿Qué documentos necesitas para registrarte?

Las autoridades solicitan presentar la documentación básica para verificar la identidad del beneficiario y confirmar su incorporación al programa.

Generalmente se requiere:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Documentación que solicite el módulo correspondiente

Las autoridades recomiendan acudir con los documentos en original y copia para agilizar el trámite.

¿Dónde están los módulos de registro para personas con discapacidad y adultos mayores?

El registro únicamente se realiza en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS-Bienestar.

Los módulos se encuentran en:

Mexicali , Baja California

, Baja California La Paz , Baja California Sur

, Baja California Sur Campeche , Campeche

, Campeche Colima , Colima

, Colima Tuxtla Gutiérrez , Chiapas

, Chiapas Ciudad de México (16 alcaldías)

(16 alcaldías) Chilpancingo , Guerrero

, Guerrero Pachuca , Hidalgo

, Hidalgo Toluca , Estado de México

, Estado de México Morelia , Michoacán

, Michoacán Cuernavaca , Morelos

, Morelos Tepic , Nayarit

, Nayarit Oaxaca , Oaxaca

, Oaxaca Puebla , Puebla

, Puebla Chetumal , Quintana Roo

, Quintana Roo San Luis Potosí , San Luis Potosí

, San Luis Potosí Culiacán , Sinaloa

, Sinaloa Hermosillo , Sonora

, Sonora Villahermosa , Tabasco

, Tabasco Ciudad Victoria , Tamaulipas

, Tamaulipas Tlaxcala , Tlaxcala

, Tlaxcala Xalapa , Veracruz

, Veracruz Mérida , Yucatán

, Yucatán Zacatecas, Zacatecas

¿Hasta cuándo estará abierto el registro?

La primera etapa del registro permanecerá abierta hasta noviembre de 2026, por lo que las autoridades recomendaron acudir en la fecha correspondiente de acuerdo con el calendario por apellido.

Con esta estrategia, el Gobierno busca que las personas beneficiarias de la Pensión Bienestar puedan incorporarse al Servicio Universal de Salud, el cual se implementará de manera gradual en las entidades participantes.

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