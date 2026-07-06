Doble depósito en julio: estos pensionados recibirán dos pagos este mes

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Algunos adultos mayores recibirán doble depósito en julio. Foto: Cuartoscuro

Julio llegó con buenas noticias para miles de adultos mayores, pues podrían recibir un pago doble durante este mes por concepto de pensiones. Por un lado, se confirmó el inicio de los depósitos del programa Pensión Bienestar para personas adultas mayores, y por otro, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también cubrió el pago a sus beneficiados.

¿Qué pensionados recibirán doble pago en julio 2026?

Los pensionados que reciban doble pago son aquellos que sean parte del programa Pensión Bienestar para personas adultas mayores que otorga el Gobierno federal y, además, también cuente con pensión del IMSS.

Por otra parte, aunque los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya recibieron el pago de su pensión correspondiente a julio, el pasado 29 de junio, el jueves 30 de julio recibirán el depósito correspondiente al mes de agosto, según lo establece el calendario oficial.

En caso de solamente ser parte de la Pensión Bienestar, únicamente se recibirá un pago, el cual corresponderá al depósito bimestral que hacen las autoridades para millones de beneficiarios.

¿Cuándo comienzan los pagos de la Pensión Bienestar?

La fecha oficial en la que iniciarán los pagos de la Pensión Bienestar es el lunes 6 julio para aquellos que, como en ocasiones pasadas, su primer apellido inicie con la letra A.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario oficial con las fechas de los depósitos que culminarán el miércoles 29 de julio para los beneficiados cuyo primer apellido inicie con las letras W, X, Y y Z.

En la #MañaneraDelPueblo de la presidenta @Claudiashein informé que, del 6 al 29 de julio se realiza el depósito del bimestre julio – agosto para las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar.



Recuerden que el pago se efectúa de acuerdo con la letra del primer apellido.



Para… pic.twitter.com/EjRQ4LZQ9q — Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) July 6, 2026

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