¿Aún no tienes testamento? Conoce qué necesitas y cómo tramitarlo

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El descuento aplicará durante septiembre. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Septiembre es el mes del testamento y representa una gran oportunidad para tramitarlo a un precio mucho menor en este 2026, evitando la incertidumbre sobre el destino de los bienes de una persona tras su muerte.

El testamento es el instrumento legal mediante el cual una persona establece el destino de sus bienes y derechos tras su muerte. Permite transmitir el patrimonio de forma ordenada y conforme a la voluntad de quien lo otorga.

Entre sus principales ventajas están:

Decidir quién recibirá tus bienes y en qué proporción

y en qué proporción Evitar conflictos familiares derivados de una herencia

derivados de una herencia Evitar los gastos, pérdida de tiempo y conflictos que pueden derivarse de una sucesión intestamentaria.

pérdida de tiempo y conflictos que pueden derivarse de una sucesión intestamentaria. Dar certeza jurídica a los familiares y personas que recibirán la herencia

a los familiares y personas que recibirán la herencia Designar un albacea : la persona responsable de cumplir la voluntad establecida en el testamento

: la persona responsable de cumplir la voluntad establecida en el testamento Establecer determinadas disposiciones con respecto a la tutela de hijos menores de edad

La falta de testamento no significa que los bienes queden sin dueño: la ley establece quiénes pueden heredar.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación advierte que, en ese supuesto, puede iniciarse un juicio sucesorio intestamentario para determinar quiénes son los herederos, un proceso tardío y agotador, dependiendo del caso.

¿Se puede perder el bien o inmueble tras darlo en herencia?

La Secretaría de Gobernación explica que no es necesario preparar una lista de propiedades ni presentar las escrituras de los inmuebles para otorgar un testamento.

El testamento no significa perder el control de los bienes; el testador seguirá como propietario durante su vida e incluso puede venderlos.

¿Por qué septiembre es el Mes del Testamento este 2026?

En septiembre de este 2026, se cumple la edición 24 del “Mes del Testamento”. El Gobierno de México y el Notariado Mexicano impulsan esta campaña para promover la cultura testamentaria y facilitar que las personas tengan este documento.

Durante ese mes, las notarías ofrecen costos preferenciales, aunque su precio concreto no es igual en cada entidad.

¿Qué necesitas para hacer tu testamento?

Los requisitos pueden ser distintos en cada entidad. Sin embargo, Segob establece como generales:

Tener la edad legal para testar establecida en la entidad donde se otorgará

establecida en la entidad donde se otorgará Acudir a la notaría de tu elección con identificación oficial

Cubrir el costo correspondiente

Manifestar ante el notario cuál es tu voluntad

Presentar testigos (dependiendo del caso o si el testador no sabe leer, tiene ceguera, sordera o no habla español)

Paso a paso para tramitarlo

Revisa los requisitos de tu estado: antes de acudir a una notaría, verifica la edad mínima, documentación y requisitos particulares de la entidad donde realizarás el trámite. Establece tu propósito:

-Elegir a los herederos

-Definir proporción de entrega de bienes

-Fijar a un albacea

-Tutela de hijos menores Localiza una notaría: puedes encontrarla en este directorio Acude con tu identificación oficial: el notario verificará tu identidad y te explicará las formalidades Manifiesta tu voluntad: expresa al notario qué quieres que ocurra con tus bienes. No necesitas llegar con un testamento redactado. El notario se encargará de redactar el instrumento. Revisa el documento y fírmalo: una vez redactado conforme a tu voluntad y cumplidas las formalidades correspondientes, firma el testamento. Registro del testamento: El notario realiza los avisos correspondientes ante las autoridades locales para que la información sea incorporada al Registro Nacional de Avisos de Testamento (RENAT), lo que permitirá a las autoridades conocer si una persona otorgó testamento y cuál fue el último registrado. Puedes modificarlo posteriormente: Puedes modificar tu testamento, lo cual hace que el anterior quede invalidado.

Mes del testamento 2026: ¿Cuánto cuesta tramitarlo en septiembre?

Los precios en septiembre, durante el “Mes del Testamento” varían en el resto del 2026 en cada entidad, por lo que debe consultarse directamente con las notarías.

Ciudad de México: 3 mil 800 pesos

Jalisco: 2 mil 300

Nuevo León: 2 mil 500

Puebla: mil 800

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