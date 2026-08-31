Ciclo escolar 2026-2027: ¿Cuándo será el primer periodo vacacional de la SEP?

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Foto: Cuartoscuro

El ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria comenzará este lunes 31 de agosto de 2026, pero ¿cuándo llegará el primer descanso? De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las primeras vacaciones serán las de invierno, del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027.

El calendario escolar aplica para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional y contempla 185 días de clases.

¿Cuándo serán las primeras vacaciones de la SEP?

El primer periodo vacacional del ciclo escolar 2026-2027 será el de invierno y comenzará el lunes 21 de diciembre de 2026.

Aunque el periodo de vacaciones está marcado hasta el martes 5 de enero de 2027, los estudiantes regresarán a las aulas hasta el jueves 7 de enero, debido a que el miércoles 6 de enero habrá suspensión de labores docentes.

Por lo tanto, las fechas quedan así:

21 de diciembre de 2026: comienzan las vacaciones de invierno.

comienzan las vacaciones de invierno. 5 de enero de 2027: termina el periodo vacacional.

termina el periodo vacacional. 6 de enero: suspensión de labores docentes.

suspensión de labores docentes. 7 de enero: regreso a clases.

Calendario de la SEP: ciclo escolar 2026-2027

¿Cuándo serán las vacaciones de Semana Santa?

El segundo periodo largo de descanso llegará en marzo de 2027.

Las vacaciones de Semana Santa están programadas del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027. Los alumnos regresarán a las escuelas el lunes 5 de abril.

¿Cuántos puentes habrá durante el ciclo escolar 2026-2027?

Además de los dos periodos vacacionales, el calendario contempla varios fines de semana largos debido a sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), suspensión de labores docentes y registro de calificaciones.

Puentes de 2026

El primer puente llegará el viernes 25 de septiembre, cuando no habrá clases por sesión del CTE. Los alumnos regresarán a las aulas el lunes 28.

Después, habrá un periodo sin clases del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, debido a CTE y suspensión de labores docentes.

En noviembre también habrá otro fin de semana largo: del viernes 13 al lunes 16, por registro de calificaciones y suspensión de labores docentes. El regreso será el martes 17.

Finalmente, el viernes 27 de noviembre no habrá clases por CTE y los alumnos volverán a las aulas el lunes 30.

Puentes de 2027

El primer puente de 2027 será del viernes 29 de enero al lunes 1 de febrero , debido a CTE y suspensión de labores docentes. El regreso será el martes 2 de febrero.

, debido a CTE y suspensión de labores docentes. El regreso será el martes 2 de febrero. El viernes 26 de febrero tampoco habrá clases por CTE; los alumnos regresarán el lunes 1 de marzo.

tampoco habrá clases por CTE; los alumnos regresarán el lunes 1 de marzo. El viernes 5 de marzo no habrá clases por registro de calificaciones y el regreso será el lunes 8.

no habrá clases por registro de calificaciones y el regreso será el lunes 8. El lunes 15 de marzo habrá suspensión de labores docentes.

habrá suspensión de labores docentes. En abril, el viernes 30 no habrá clases por CTE y los estudiantes regresarán el lunes 3 de mayo.

no habrá clases por CTE y los estudiantes regresarán el lunes 3 de mayo. Posteriormente, el viernes 28 de mayo habrá suspensión por CTE, con regreso el lunes 31.

habrá suspensión por CTE, con regreso el lunes 31. El viernes 25 de junio tampoco habrá clases por CTE y los alumnos regresarán el lunes 28.

tampoco habrá clases por CTE y los alumnos regresarán el lunes 28. Finalmente, el viernes 2 de julio no habrá clases por registro de calificaciones y el regreso será el lunes 5.

¿Qué días no habrá clases entre semana?

El calendario también contempla suspensiones que no generan un puente porque ocurren entre semana:

Miércoles 16 de septiembre de 2026: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Martes 6 de enero de 2027: suspensión de labores docentes.

suspensión de labores docentes. Miércoles 5 de mayo de 2027: Batalla de Puebla.

El calendario señala que las suspensiones del 16 de septiembre de 2026 y 5 de mayo de 2027 no generan puente porque ambas caen a mitad de semana.

¿Cuándo serán las preinscripciones para el ciclo 2027-2028?

Las familias también deberán considerar las fechas de preinscripción para el siguiente ciclo escolar.

El registro para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria se realizará del martes 2 al viernes 12 de febrero de 2027.

Además, del lunes 23 al jueves 26 de noviembre de 2026 se realizará el registro y comunicación de los resultados de la evaluación.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2026-2027?

El ciclo escolar concluirá el viernes 9 de julio de 2027.

Después comenzará el periodo marcado por la SEP como “receso de clases”, que comprenderá del 10 al 31 de julio de 2027.

En total, el calendario escolar 2026-2027 contempla 185 días de clases para educación preescolar, primaria y secundaria.

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