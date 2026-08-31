Madres buscadoras enfrentan la crisis de desapariciones sin protección del Estado: Amnistía Internacional

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Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Sección México, señaló que en México hay más de 132 mil personas desaparecidas y que son principalmente sus propias familias, especialmente mujeres, quienes realizan las labores de búsqueda.

Durante una entrevista con A las nueve en Uno, advirtió que esta actividad implica riesgos para las madres, esposas, hijas y hermanas buscadoras, quienes realizan recorridos, ingresan a centros penitenciarios y participan en la localización de fosas clandestinas sin contar, en muchos casos, con protección suficiente por parte del Estado.

Olivares Ferreto consideró que el problema no radica únicamente en la falta de legislación o instituciones, sino también en la insuficiencia de recursos económicos, técnicos y humanos, así como en la falta de implementación de los protocolos existentes.

Señaló que las familias esperan resultados concretos: que dejen de desaparecer personas, que sean encontradas las más de 132 mil personas desaparecidas y que sean identificados los más de 72 mil cuerpos sin identificar, además de que haya justicia por estos casos.

También planteó que la desaparición de personas debe ser considerada una emergencia nacional y destacó la importancia de la cooperación internacional.

La directora de Amnistía Internacional México también habló sobre las afectaciones físicas, psicológicas y económicas que enfrentan las mujeres buscadoras.

De acuerdo con el informe Desaparecer Otra Vez, elaborado a partir de información de casi 700 mujeres buscadoras, existen casos de ataques, amenazas y desapariciones, además de problemas de salud física y mental y gastos que las propias familias deben asumir durante las jornadas de búsqueda.

Por ello, insistió en la necesidad de reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos y activar mecanismos de protección para ellas.

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