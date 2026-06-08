Mundial podría agravar explotación sexual infantil y desapariciones en México, alertan expertos

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El inicio del Mundial el próximo 11 de junio ha encendido alertas entre organizaciones civiles y especialistas, quienes advierten que el aumento de visitantes podría incrementar los casos de explotación sexual infantil y la desaparición de menores en México.

De acuerdo con activistas e investigadores, eventos masivos de alcance internacional suelen generar un impacto en la explotación sexual, un fenómeno que podría verse, especialmente, en las ciudades sede del Mundial.

Hasta 90 niñas y niños desaparecen al día en México

Organizaciones que trabajan en la protección de la infancia estiman que en México desaparecen hasta 90 niñas, niños y adolescentes al día, una cifra que podría estar relacionada con distintos delitos, entre ellos la trata de personas y la explotación sexual.

La directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Tania Ramírez Hernández, señaló que los registros recientes documentan al menos 29 reportes diarios de desaparición de menores. Aunque reconoce que podría haber un subregistro.

“El último recuento que hicimos en Redim en cuanto a 29 reportes diarios, solamente de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, sucedieron en nuestro país hasta meses recientes… Podría ser que haya un subregistro. Hay organizaciones que señalan que podrían ser hasta el doble o el triple los casos de desapariciones en México”. Tania Ramírez Hernández, directora Ejecutiva Red por los Derechos de la Infancia.

Redes criminales enganchan a menores por redes sociales

Luis Enrique Hernández, director de la organización Caracol, informó que han documentado casos recientes de niñas captadas mediante TikTok y otros métodos de engaño.

“Nosotros tenemos documentados, en los últimos meses, dos casos de niñas que se llevaron enganchadas. Una por medio de TikTok y otra enganchada en la calle… Fue una persona, incluso menor de edad, quien enganchó a esta niña, bueno, tenía 17 años, 16, por ahí, y se la llevaron a un estado bien conocido por ser un estado donde se hacen estos temas de explotación sexual”. Luis Enrique Hernández, director de Caracol.

Según explicó, los responsables suelen acercarse a los menores ofreciéndoles amistad, regalos o comida para ganar su confianza antes de convertirlos en víctimas de explotación.

“Acercarse, decirle que es su amigo, regalarle cosas, una amabilidad excesiva y de repente se la llevaron, así simple y sencillamente… Hablándoles bonito, haciéndoles pequeños regalos, lo que puede ser un celular, puede ser llevarles a comer; se enfrentan a esta complejidad y alto riesgo de que se los puedan llevar”. Luis Enrique Hernández, director de Caracol.

Aunque expertos señalan que muchos niños son rescatados, otros quedan atrapados en redes de explotación sexual.

“Esta niña, cuando la recuperamos, llegó con un corazón que no quería soltar; era el corazón que este tipo le había prometido, era un corazón de peluche, un corazón que traía ella abrazado bajo esta idea de que estaba enamorada”. Luis Enrique Hernández, director de Caracol.

Sedes del Mundial, foco de preocupación

El investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Sánchez, explicó que el turismo internacional puede incrementar la demanda de explotación sexual debido al poder adquisitivo de algunos visitantes.

“Esto tiene una explicación clara: vienen muchos turistas con alto poder adquisitivo, que no van a estar en su país, y esto hace que la demanda se incremente… Se concentra mucho en lugares turísticos, sobre todo de playa, donde precisamente muchos de los clientes son turistas extranjeros… las traen a ciudades importantes, entre ellas las tres sedes mundialistas: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara”. Víctor Sánchez, investigador Universidad Autónoma de Coahuila.

Alertan que existe un mercado controlado por, al menos, 11 organizaciones criminales con sus corredores de explotación bien delimitados.

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