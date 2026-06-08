Ajustan calendario escolar 2025-2026; estados adelantan vacaciones y modifican clausuras

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Estados aplican modificaciones al calendario escolar. Getty

El calendario escolar 2025-2026 registra cambios en distintas entidades del país, donde autoridades educativas confirmaron el adelanto de las vacaciones de verano 2026 debido a las altas temperaturas, mientras que algunas escuelas también modificaron actividades de clausura ante ajustes en las fechas de cierre del ciclo escolar.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el último día de clases para las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional está programado para el miércoles 15 de julio de 2026.

Sin embargo, varios estados obtuvieron autorización para concluir las actividades antes de esa fecha debido a factores climáticos y condiciones locales.

Los cambios han obligado a escuelas de educación básica a reorganizar ensayos, festivales, ceremonias de graduación y otras actividades de fin de curso.

¿Qué estados adelantarán las vacaciones de verano 2026?

Hasta el 6 de julio, nueve entidades habían confirmado el adelanto de las vacaciones para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Las fechas anunciadas son las siguientes:

Colima: 25 de junio

Yucatán: 26 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Baja California Sur: 3 de julio

San Luis Potosí (región Huasteca): 5 de julio

Nuevo León: 8 de julio

Tamaulipas: 10 de julio

Sinaloa: 10 de julio

Guanajuato: 10 de julio

Por otra parte, Chihuahua continúa analizando la posibilidad de modificar el cierre del ciclo escolar.

Las autoridades educativas señalaron que otros estados también evalúan ajustes de acuerdo con las condiciones climáticas y las necesidades específicas de cada región.

Escuelas ajustan ceremonias y actividades de clausura

A menos de un mes de concluir oficialmente el ciclo escolar, diversos planteles iniciaron los preparativos para las actividades de cierre.

La reducción en los tiempos disponibles provocó cambios en algunas escuelas, que ya realizan ensayos de vals, presentaciones artísticas, festivales y ceremonias de graduación para alumnos que concluyen un nivel educativo.

No obstante, otros centros escolares optaron por simplificar los eventos de clausura y concentrarse únicamente en actividades académicas y cívicas.

Mundial también modifica actividades escolares

Además de los ajustes por calor, dos entidades confirmaron cambios relacionados con la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Las medidas anunciadas para el jueves 11 de junio son:

Ciudad de México: suspensión de clases en educación básica y media superior

Jalisco: clases a distancia

Hasta el momento, son las únicas entidades que han informado modificaciones específicas por este evento internacional.

¿Cuándo puede suspenderse o modificarse el calendario escolar?

La Ley General de Educación permite que las autoridades educativas estatales realicen ajustes al calendario escolar, siempre que cuenten con la autorización correspondiente de la SEP.

Entre las causas que pueden justificar la suspensión de clases o modificaciones al calendario se encuentran:

Olas de calor

Fenómenos meteorológicos

Emergencias sanitarias

Situaciones de protección civil

Eventos especiales autorizados por las autoridades educativas

Las modificaciones deben cumplir con los lineamientos establecidos por la SEP, que contemplan un mínimo de 185 días efectivos de clase y un máximo de 200 durante cada ciclo escolar.

Continúan evaluaciones y cierre académico

Mientras se acercan las vacaciones de verano, las escuelas mantienen las actividades académicas correspondientes al cierre del ciclo escolar.

Entre ellas se encuentran:

Evaluaciones finales

Entrega de proyectos

Captura de calificaciones

Procesos administrativos de cierre

Preparativos para ceremonias de graduación

La situación también se presenta en instituciones de educación media superior y superior, donde algunas universidades ya concluyeron las clases regulares y mantienen únicamente actividades para estudiantes con evaluaciones extraordinarias o materias pendientes.

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