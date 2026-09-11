Benito Nacif advierte autoridades electorales débiles rumbo a elección

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El analista político y exconsejero electoral Benito Nacif señaló que el actual Instituto Nacional Electoral (INE) es distinto al de procesos anteriores y advirtió sobre las condiciones en las que comienza el proceso electoral.

En entrevista con José Cárdenas en Noticias en Claro, Nacif habló sobre la integración del organismo electoral, la presencia de la secretaria de Gobernación en representación de la presidenta y el llamado “filtro antinarco” para candidatos.

Benito Nacif señala cambios en el INE y cuestiona al proceso electoral

Al ser cuestionado sobre si la elección intermedia estará bajo sospecha, Benito Nacif consideró que todavía es temprano para afirmarlo, pues el proceso electoral apenas comienza.

“La historia está por escribirse. Este es un INE distinto al que hemos conocido en el pasado”, afirmó.

El exconsejero explicó que los últimos consejeros Carla Humphrey, Martín Faz y Arturo Castillo fueron nombrados mediante un proceso en el que, según señaló, participó la oposición y existió consenso.

Nacif sostuvo que los otros ocho integrantes del Consejo General no tuvieron ese mismo respaldo de la oposición, situación que, desde su perspectiva, marca una diferencia respecto al INE de años anteriores.

Presencia de Gobernación en el INE fue una “mala señal”, afirma

Otro de los temas abordados fue la presencia de la secretaria de Gobernación en representación de la presidenta de la República.

Nacif calificó el hecho como una “mala señal” y consideró que rompió con una tradición de separación entre el Poder Ejecutivo y el organismo electoral.

“Me parece que fue imprudente, una falta de decoro, un rompimiento con una tradición”, declaró.

Nacif cuestiona “filtro antinarco” para candidatos

Sobre el denominado “filtro antinarco”, Nacif explicó que serán los partidos quienes decidan si recurren a este mecanismo.

Indicó que una comisión del INE revisaría información proporcionada por instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El analista consideró que los partidos opositores podrían no tener confianza en el mecanismo debido a que la información procederá de instituciones gubernamentales.

Al finalizar, Benito Nacif advirtió que México se dirige, desde su perspectiva, hacia autoridades electorales con menor fortaleza.

“Vamos en camino de autoridades electorales débiles”, concluyó.

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