Crimen, recursos ilícitos y malas decisiones, los retos del INE en 2027

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De cara a las elecciones de 2027, consejeros del INE advierten riesgos que podrían afectar la confianza y la legitimidad del árbitro electoral. Entre las preocupaciones están las decisiones presupuestales, la fiscalización de recursos y las condiciones de seguridad durante los comicios.

Los consejeros electorales Martín Faz Mora y Carla Humphrey Jordan señalaron distintos puntos que, desde su perspectiva, deben atenderse para garantizar elecciones confiables. Entre ellos están la capacitación electoral, la vigilancia de observadores y el posible uso de recursos ilícitos.

INE enfrenta retos para las elecciones de 2027

Martín Faz cuestionó algunas decisiones tomadas por el Consejo General del INE y advirtió que podrían abrir espacios para presiones durante el proceso electoral. Entre ellas mencionó la reducción de días para contratar a supervisores y capacitadores.

Se están reduciendo los días de contratación de los supervisores y capacitados electorales, por razones meramente presupuestales

También alertó sobre las llamadas “boletas planchadas”, aquellas que pueden presentar marcas o características que generan dudas sobre su validez. Faz recordó que en 2024 se detectaron dos casos, mientras que en la elección del Poder Judicial hubo “poco más de 900, novecientas noventa y tantas, casi mil”.

El consejero también cuestionó que se eliminara una revisión de datos para quienes buscan participar como observadores electorales.

No se va a hacer un cruce de datos con la base de los Servidores de la Nación.

Recursos ilícitos y violencia preocupan al INE

Carla Humphrey advirtió que las herramientas para fiscalizar el dinero utilizado en las elecciones necesitan actualizarse. “Nos estamos quedando obsoletos”, afirmó al referirse a los mecanismos de fiscalización y a la información que entregan otras autoridades.

La consejera también señaló que la violencia electoral puede reducir la participación ciudadana. Según sus datos, las amenazas contra funcionarios de casilla disminuyen la participación en 3%, mientras que las dirigidas contra candidatos la reducen 1.3%.

Humphrey sostuvo que están dejando de hacerse acciones que, a su juicio, ayudan a garantizar la legitimidad, independencia e imparcialidad de las elecciones.

Por su parte, Faz advirtió que esto puede abrir “ventanas de posibilidad para gente marrullera” y distintos tipos de presiones.

Participación ciudadana será clave en 2027

Humphrey destacó que los jóvenes de 19 a 29 años son el sector que menos participa en las elecciones. Ante estos retos, Faz confió en que los funcionarios del Servicio Profesional Electoral del INE mantengan una “conducta intachable” durante la organización de los comicios de 2027.

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