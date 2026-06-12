Cierres de puertos por mal clima se extienden: Tamaulipas y Veracruz se suman
La Secretaría de Marina (Semar) informó una nueva actualización sobre el cierre de puertos en diversas regiones del país debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan tanto al Pacífico mexicano como al Golfo de México y el Mar Caribe. A los cierres previamente establecidos ahora se suman puertos en Tamaulipas y Veracruz, ante los riesgos asociados con lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes vientos.
Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales e implementar medidas preventivas en actividades de navegación, operaciones portuarias, turismo, pesca, actividades deportivas, ribereñas y recreativas en playas.
¿Qué nuevos puertos están cerrados con la actualización más reciente?
De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Marina, en el Golfo de México y Mar Caribe se determinó el cierre para embarcaciones menores en los siguientes puertos:
- Tamaulipas: Matamoros.
- Veracruz: Veracruz y Alvarado.
Estas restricciones se implementaron debido a las condiciones meteorológicas adversas que prevalecen en la región.
¿Cuántos puertos están cerrados actualmente en México?
Con la actualización más reciente y con base en el sistema de Apertura y Cierre de Puertos, actualmente permanecen cerrados los siguientes puertos para embarcaciones menores:
Quintana Roo
- Puerto Juárez
- Cozumel
- Puerto Morelos
- Playa del Carmen
- Isla Mujeres
- Mahahual
- Chetumal
- Xcalak
Tamaulipas
- Matamoros
Veracruz
- Veracruz
- Alvarado
Yucatán y Campeche mantienen restricciones por condiciones adversas
En la Península de Yucatán, la Semar informó el cierre a la navegación de embarcaciones menores en los puertos de Telchac y Progreso, en Yucatán.
Mientras tanto, en Campeche, también se mantienen restricciones para la navegación menor debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en la zona.
Autoridades llaman a extremar precauciones
La Secretaría de Marina y Protección Civil recomendaron a la población evitar actividades marítimas y recreativas en zonas bajo restricción, además de mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que los cierres podrían ampliarse o modificarse conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.
Las autoridades reiteraron que estas medidas tienen como objetivo proteger la integridad de pescadores, prestadores de servicios turísticos, tripulaciones y población costera, ante el riesgo que representan el oleaje elevado, las lluvias intensas y los fuertes vientos registrados en distintas regiones del país.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferenc