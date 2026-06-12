Cierres de puertos por mal clima se extienden: Tamaulipas y Veracruz se suman

| 14:50 | Victor Gutierrez | Uno TV
Puertos cerrados por mal clima en México
Crecen cierres de puertos por mal clima en el país. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Marina (Semar) informó una nueva actualización sobre el cierre de puertos en diversas regiones del país debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan tanto al Pacífico mexicano como al Golfo de México y el Mar Caribe. A los cierres previamente establecidos ahora se suman puertos en Tamaulipas y Veracruz, ante los riesgos asociados con lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes vientos.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales e implementar medidas preventivas en actividades de navegación, operaciones portuarias, turismo, pesca, actividades deportivas, ribereñas y recreativas en playas.

¿Qué nuevos puertos están cerrados con la actualización más reciente?

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Marina, en el Golfo de México y Mar Caribe se determinó el cierre para embarcaciones menores en los siguientes puertos:

  • Tamaulipas: Matamoros.
  • Veracruz: Veracruz y Alvarado.

Estas restricciones se implementaron debido a las condiciones meteorológicas adversas que prevalecen en la región.

¿Cuántos puertos están cerrados actualmente en México?

Con la actualización más reciente y con base en el sistema de Apertura y Cierre de Puertos, actualmente permanecen cerrados los siguientes puertos para embarcaciones menores:

Quintana Roo

  • Puerto Juárez
  • Cozumel
  • Puerto Morelos
  • Playa del Carmen
  • Isla Mujeres
  • Mahahual
  • Chetumal
  • Xcalak

Tamaulipas

  • Matamoros

Veracruz

  • Veracruz
  • Alvarado
Foto: Apertura y Cierre de Puertos

Yucatán y Campeche mantienen restricciones por condiciones adversas

En la Península de Yucatán, la Semar informó el cierre a la navegación de embarcaciones menores en los puertos de Telchac y Progreso, en Yucatán.

Mientras tanto, en Campeche, también se mantienen restricciones para la navegación menor debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en la zona.

Autoridades llaman a extremar precauciones

La Secretaría de Marina y Protección Civil recomendaron a la población evitar actividades marítimas y recreativas en zonas bajo restricción, además de mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que los cierres podrían ampliarse o modificarse conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.

Las autoridades reiteraron que estas medidas tienen como objetivo proteger la integridad de pescadores, prestadores de servicios turísticos, tripulaciones y población costera, ante el riesgo que representan el oleaje elevado, las lluvias intensas y los fuertes vientos registrados en distintas regiones del país.

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