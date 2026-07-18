Blindaje en transporte de carga aumenta 30% por violencia en carreteras

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La demanda de blindaje para transporte de carga de alto riesgo creció alrededor de un 30% en México, impulsada por el aumento de los robos y ataques armados contra tractocamiones en carreteras, informó Gadi Mokotov, presidente del Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB).

“Lo que estamos estimando, que es un incremento aproximadamente del 30%, es un incremento bastante considerable a comparación de años pasados”.

El representante del sector aseguró que la medida busca proteger tanto a los operadores como a las mercancías.

Violencia impulsa el blindaje de tractocamiones

Durante una entrevista para Uno TV, Mokotov explicó que hace algunos años el blindaje de camiones era poco común debido a su costo y a que el nivel de riesgo era menor. Sin embargo, dijo que el panorama cambió por el incremento de los delitos contra el transporte de carga.

“Hoy en día, en los últimos años ha aumentado muchísimo el robo y los asaltos de los tractocamiones en las carreteras en México, prácticamente casi en todo México. Los traileros se ven en la necesidad de proteger la mercancía y también a los conductores”, señaló.

Además, aseguró que el servicio ya no es exclusivo de grandes empresas, pues también es solicitado por pequeños transportistas y operadores independientes que trasladan mercancía para distintas compañías.

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