¿Qué pasa durante el receso de la SCJN? Esto es lo que sí y lo que no se puede hacer

GENERANDO AUDIO...

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Cuartoscuro

Tras la terminación del Primer Periodo Ordinario de Sesiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) te diremos qué pasará, quién atiende los asuntos urgentes y qué no se puede hacer en este receso.

Si bien las actividades jurisdiccionales se interrumpen de manera temporal, el Alto Tribunal mantiene la atención de asuntos urgentes y algunos trámites; te diremos cuáles están disponibles y cuáles deberán esperar.

¿Cuándo es el receso de la SCJN?

El receso comprende del 16 de julio al 2 de agosto de 2026, periodo en el que operará la Comisión de Receso, integrada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf y el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía.

Este órgano únicamente atenderá los asuntos administrativos y jurisdiccionales que sean considerados urgentes y que correspondan a la competencia de la Suprema Corte.

¿Qué sí se puede hacer durante el receso?

Durante este periodo:

Continúa corriendo el plazo para presentar acciones de inconstitucionalidad , conforme al artículo 105, fracción II, de la Constitución

, conforme al artículo 105, fracción II, de la Constitución La Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia (OCJC) brindará atención de 8:00 a 16:00 horas y posteriormente funcionará mediante guardias

brindará atención de y posteriormente funcionará mediante guardias La ciudadanía podrá enviar documentos relacionados con las funciones de la OCJC y solicitar orientación sobre el uso de los sistemas institucionales para consultar expedientes, listas de notificaciones, sentencias, engroses y el portal de citas

En materia electoral y para la presentación de acciones de inconstitucionalidad, los escritos podrán depositarse en el buzón judicial ubicado en el edificio sede, incluso en días inhábiles, de 9:00 a 24:00 horas

¿Qué no se puede hacer?

La Suprema Corte precisó que no podrán enviarse por correo electrónico demandas, recursos, promociones ni otros escritos relacionados con asuntos jurisdiccionales, ya que su recepción se encuentra regulada por el Acuerdo General 1/2025 (12a) del Pleno.

Además, durante el receso no correrán los plazos procesales para el trámite de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, juicios de amparo y demás asuntos competencia del Alto Tribunal, conforme a la legislación aplicable.

¿Cuándo reanuda actividades la Suprema Corte?

La SCJN retomará sus actividades jurisdiccionales el lunes 3 de agosto de 2026, fecha en la que comenzará el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. Las listas con los asuntos que serán discutidos ya se encuentran publicadas para consulta.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.