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Exgobernadores detenidos. Foto: Cuartoscuro

Autoridades aprehendieron a Ernesto Ruffo relacionado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal relacionada con la importación irregular de combustibles. Sin embargo, el exgobernador de Baja California no es el único exmandatario estatal que ha sido acusado y detenido en México.

Exgobernadores que han sido detenidos en México

Acusados por delitos como lavado de dinero, asociación delictuosa, defraudación fiscal y más, estos son los exgobernadores que han sido detenidos en México:

Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal relacionada con la importación irregular de combustibles.

El político panista, quien en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia de México, fue capturado en Ensenada.

La orden de captura deriva de una investigación sobre presuntas operaciones irregulares de importación de combustibles vinculadas con Ingemar, S.A. de C.V., empresa fundada por Ernesto Ruffo Appel y de la cual es socio mayoritario.

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz

Emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier Duarte comenzó su mandato como gobernador de Veracruz en 2010. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2010 y 2016, habría desviado, aproximadamente, más de 73 mil millones de pesos del erario estatal.

Para lograrlo se creó una red de, al menos, 73 empresas fantasmas las cuales recibieron contratos por 645 millones de pesos. Investigaciones señalan que los pagos eran para supuestas obras y apoyos sociales inexistentes. Javier Duarte fue detenido en 2017.

César Duarte, exgobernador de Chihuahua

Señalado por peculado y asociación delictuosa, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, enfrenta la justicia en México.

Como abanderado del PRI, César Duarte llegó a la gubernatura de Chihuahua y, de acuerdo con las indagatorias, habría participado en un esquema de lavado de dinero para ocultar recursos desviados del erario estatal.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 y extraditado a México el 2 de junio de 2022.

Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo

Al exgobernador de Quintana Roo se le acusó de lavado de dinero y delincuencia organizada, siendo absuelto del último delito.

El político fue extraditado, en enero de 2018, por las autoridades de Panamá a México, luego de permanecer preso en ese país desde el mes de junio de 2017.

Según reportes, el proceso por lavado de dinero continúa en su contra.

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas

El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington es señalado en México por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y colaborar para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud.

A principios de abril de 2025, fue deportado de Estados Unidos en donde cumplía una condena de nueve años de prisión por blanquear capitales y de recibir millonarios sobornos cuando era gobernador.

Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora

Gobernador de Sonora de 2009 a 2015, Guillermo Padrés también fue señalado de lavado de dinero y defraudación fiscal.

El exmandatario estuvo recluido en un penal hasta que logró su libertad condicional en 2019 tras pagar una fianza de 100 millones de pesos, según reportes.

Mario Marín, exgobernador de Puebla

Conocido como el “Góber precioso” Mario Marín fue señalado del delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho en 2005. El exmandatario de Puebla fue detenido en febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, tras permanecer prófugo.

A Mario Marin se le conoció como el “Gober Precioso” tras la filtración de una llamada telefónica en 2005 que sostuvo con Kamel Nacif, empresario textil de origen libanés, donde hablaron sobre la situación legal Cacho, a quien se le había dictado auto de formal prisión por el delito de “difamación”.

Lydia Cacho acusó a Mario Marín y al empresario textil de origen libanés, Kamel Nacif, de explotación y perversión infantil en su libro Los Demonios del Edén.

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit

Al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, se le acusó de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En septiembre de 2025, la FGR confirmó que había sido vinculado a proceso por segunda ocasión. De acuerdo con las autoridades el monto de las operaciones superaría los 156 millones de pesos.

Jaime Rodriguez Calderón, el “Bronco”, exgobernador de Nuevo León

El 15 de marzo del 2022, Jaime Rodríguez Calderón, el “Bronco”, exgobernador del estado de Nuevo León, fue detenido por presunto desvío de recursos.

En el proceso, un juez dictó prisión preventiva al “Bronco” tras su detención. Finalmente, en octubre de ese año, según reportes, el también empresario fue absuelto.

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