IMSS descarta daños mayores tras sismo de magnitud 7.4; hospitales del sureste operan con normalidad

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IMSS descarta daños tras sismo en Chiapas. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que opera con normalidad en el 100% de sus unidades médicas y hospitalarias del sureste del país, luego del sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este viernes con epicentro al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. El organismo indicó que no hay personas lesionadas ni daños estructurales mayores que afecten la atención médica.

El movimiento telúrico ocurrió a las 8:48 horas, con una profundidad de 10 kilómetros, y fue percibido principalmente en Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

IMSS activó protocolos de emergencia tras el sismo

El Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) activó de inmediato los protocolos institucionales para evaluar las condiciones de hospitales y clínicas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche y Veracruz.

La coordinadora de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, Janett Alvarado González, informó que las revisiones preliminares confirmaron que todas las unidades médicas continúan brindando atención sin restricciones.

Asimismo, el coordinador del CVOED, Jorge Luis Ponce Hernández, explicó que el monitoreo comenzó desde que el Servicio Sismológico Nacional notificó el movimiento telúrico, con el objetivo de verificar posibles afectaciones y coordinar las acciones de respuesta.

➡️ #IMSS opera con normalidad, sin reporte de lesionados ni daños mayores tras sismo de magnitud 7.4 en el sureste.



🔗 https://t.co/uYpoXbsoSS pic.twitter.com/hBpq84HDzl — IMSS  (@Tu_IMSS) July 17, 2026

Sólo se reportaron daños menores y continúa el monitoreo

El IMSS precisó que las inspecciones realizadas detectaron únicamente daños menores en elementos de mampostería, sin afectaciones estructurales que comprometieran la seguridad de pacientes, personal médico o instalaciones.

Además, el Instituto mantiene vigilancia permanente debido a las réplicas, algunas de ellas superiores a magnitud 5.0, y continúa trabajando de manera coordinada con Protección Civil y autoridades estatales para evaluar cualquier riesgo adicional.

El Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres también da seguimiento a la información emitida por la Red Mareográfica Nacional sobre una posible alerta de tsunami y a las recomendaciones dirigidas a la población.

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