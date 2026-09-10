77.6% de denuncias por delitos no tuvo conclusión en 2025; solo 16% terminó con resultado positivo: Inegi

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Fotos: Cuartoscuro / Getty Images

En México, durante 2025, 77.6% de las denuncias en las que el Ministerio Público o una fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación no tuvo conclusión, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del Inegi.

Del total de denuncias investigadas, 38.1% de las personas reportó que no pasó nada o que el caso no se resolvió, mientras que 39.5% señaló que continuaba en trámite.

El dato forma parte de los resultados de la ENVIPE 2026, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este 10 de septiembre, con información sobre los delitos ocurridos durante 2025. La encuesta tuvo cobertura nacional y estatal y contó con una muestra de 102 mil 32 viviendas.

¿Qué pasó con las denuncias durante 2025?

El Inegi estimó que durante 2025 ocurrieron 33.8 millones de delitos en México. Sin embargo, solo 9.0% fue denunciado ante el Ministerio Público o una fiscalía estatal. En 2024, la proporción había sido de 9.6%.

De las denuncias presentadas en 2025, en 73.5% se abrió una carpeta de investigación.

Pero abrir una carpeta no significó necesariamente que el caso llegara a una conclusión.

De acuerdo con el INEGI:

38.1% de las denuncias con carpeta de investigación: las personas reportaron que no pasó nada o no se resolvió .

de las denuncias con carpeta de investigación: las personas reportaron que . 39.5% : la denuncia seguía en trámite .

: la denuncia . 77.6% : en conjunto, las denuncias no arrojaron conclusión alguna .

: en conjunto, las denuncias . 16.0% : las investigaciones tuvieron un resultado positivo para la persona denunciante .

: las investigaciones tuvieron un . Esto último representa apenas 1.1% del total de delitos ocurridos en 2025.

La mayoría de los delitos ni siquiera llegó a una denuncia

El panorama es todavía más amplio si se considera la llamada cifra oculta.

De los 33.8 millones de delitos estimados en 2025, 93.4% no se denunció o no derivó en el inicio de una carpeta de investigación. El porcentaje fue similar al registrado en 2024, cuando alcanzó 93.2%.

Es decir, la ENVIPE muestra dos momentos distintos: primero, una gran mayoría de los delitos no llega a una denuncia o investigación; y entre las denuncias en las que sí se abrió una carpeta, una proporción importante permaneció sin resolución.

¿Cuáles fueron los delitos más frecuentes?

El fraude fue el delito con mayor incidencia durante 2025, con una tasa de 8 mil 290 delitos por cada 100 mil habitantes.

Le siguieron:

Extorsión: 6 mil 831 por cada 100 mil habitantes.

6 mil 831 por cada 100 mil habitantes. Robo o asalto en calle o transporte público: 5 mil 641.

5 mil 641. Amenazas: 4 mil 683.

4 mil 683. Robo total o parcial de vehículo: 3 mil 022.

En cuanto a la distribución de los delitos ocurridos, el fraude representó 24.1%, la extorsión 19.8% y el robo o asalto en calle o transporte público 16.4%.

¿Qué tan extendida fue la victimización?

El Inegi estimó que 23.0 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito durante 2025, equivalente a una tasa de 23 mil 473 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Además, 11.7 millones de hogares, 28.5% del total, tuvieron al menos una víctima del delito.

Aunque la tasa de víctimas bajó respecto de 2024, cuando se estimaron 23.1 millones de personas y una tasa de 24 mil 135 por cada 100 mil habitantes, el número de delitos ocurridos se ubicó en 33.8 millones durante 2025.

Pérdida de tiempo y desconfianza, entre las razones para no denunciar

La ENVIPE también preguntó por qué las personas decidieron no denunciar.

Entre las razones atribuibles a la autoridad, la principal fue la pérdida de tiempo, con 35.8%, seguida de la desconfianza en la autoridad, con 13.0%.

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