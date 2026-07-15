SEP confirma el primer puente del ciclo escolar 2026-2027 y todas las fechas de descanso

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El calendario escolar SEP 2026-2027 para preescolar, primaria y secundaria ya establece cuándo será el primer puente para los alumnos, además de todas las fechas de suspensión de clases, vacaciones y sesiones del Consejo Técnico Escolar.

El ciclo escolar comenzará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027, con 185 días de clases para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

¿Cuándo será el primer puente del calendario SEP 2026-2027?

El primer puente para los estudiantes será durante septiembre de 2026. De acuerdo con el calendario, el miércoles 16 de septiembre está marcado como suspensión de labores docentes, por lo que los alumnos no tendrán clases ese día.

Además, el viernes 25 de septiembre se realizará la primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, fecha en la que tampoco habrá actividades para los estudiantes.

Todos los descansos del calendario SEP 2026-2027

Las fechas marcadas en el calendario como suspensión de labores docentes son:

16 de septiembre de 2026

2 de noviembre de 2026

16 de noviembre de 2026

25 de diciembre de 2026

1 de enero de 2027

6 de enero de 2027

1 de febrero de 2027

15 de marzo de 2027

5 de mayo de 2027

También habrá Sesiones Ordinarias del Consejo Técnico Escolar, sin clases para alumnos, los días:

25 de septiembre de 2026

30 de octubre de 2026

27 de noviembre de 2026

29 de enero de 2027

26 de febrero de 2027

30 de abril de 2027

28 de mayo de 2027

25 de junio de 2027

Vacaciones del ciclo escolar

El calendario también contempla dos periodos vacacionales:

Vacaciones de invierno: del 21 al 31 de diciembre de 2026

del Vacaciones de Semana Santa: del 22 de marzo al 2 de abril de 2027

El ciclo escolar 2026-2027 terminará el 9 de julio de 2027, fecha en la que iniciará el receso de verano para los alumnos de educación básica.

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