AICM anuncia descuentos en taxis, pero usuarios aún no los ven

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Taxis en el AICM. Foto: Cuartoscuro

Los taxis autorizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) comenzaron a ofrecer descuentos en sus tarifas como parte de un esquema impulsado por el Grupo Aeroportuario Marina (GAM).

Sin embargo, durante un recorrido realizado por Uno TV en las terminales 1 y 2 del AICM, usuarios y trabajadores aseguraron que desconocen la medida y que, hasta ahora, continúan cobrando las tarifas habituales.

¿Cómo serán los descuentos en los taxis del AICM?

De acuerdo con el GAM, los descuentos ofrecidos por las empresas de taxis autorizados irán del 5 al 50%, con un ahorro promedio del 18% para los pasajeros.

Estos incentivos se dan luego de que el Grupo Aeroportuario redujera diversos costos para los permisionarios, con beneficios que van de 4 mil 683 a 14 mil 84 pesos, al flexibilizar cobros relacionados con tarjetones, engomados y la revista vehicular.

Pese al anuncio, Uno TV corroboró que en las terminales del aeropuerto no se observaron anuncios o tablas informativas que expliquen cómo acceder a los descuentos.

Trabajadores y usuarios dicen no conocer la medida

Algunos vendedores de boletos afirmaron que no han recibido información oficial sobre los nuevos descuentos y continúan cobrando las tarifas normales.

-“Los descuentos a nosotros no nos han informado -¿Siguen cobrando lo mismo de siempre? -Nuestra tarifa lo que es, normal”, Trabajadora de taxis autorizados

Otros refirieron que los descuentos son aplicados vía sistema electrónico para detectar la frecuencia del usuario a través de su RFC y en algunos casos hasta viajes sin costo pueden ofrecerse.

“Nos tienen que mostrar, porque como facturan y ya son clientes se hace el descuento… De hecho, nosotros tenemos una promoción de que compres cinco boletos y el sexto es gratis”, Vendedora de boletos

Incluso hay empresas que ya ofrecía descuentos a quienes instalen sus aplicaciones digitales en dispositivos móviles.

César Armando maneja un taxi autorizado, sabe de los acuerdos para aplicar descuentos, pero desconoce cuándo aplicarán, afirma que les será útil para competir más con las unidades por aplicación.

-“Todos los que trabajamos aquí en el aeropuerto vamos a entrar en ese esquema. -¿De cuánto a cuánto, sabes? -La verdad todavía no lo ponen, pero sí va haber algunos descuentos -¿A partir de cuándo aplica? -Estamos esperando que las autoridades nos den la información pero sí, ya está en proceso -¿Cómo ves esta medida? -Está muy bien, para hacer competencia también con los de plataforma”, César Armando, Taxista autorizado del AICM

Usuarios esperan que bajen los precios

Los pasajeros consultados aseguraron que no fueron informados sobre descuentos y que pagaron las mismas tarifas de siempre. Algunos señalaron que un viaje ronda los 400 pesos, por lo que consideran positiva cualquier reducción que permita competir con los servicios de transporte por aplicación.

Usuarios frecuentes del aeropuerto coincidieron en que, si los descuentos comienzan a aplicarse y se difunden correctamente, podrían representar un alivio para su bolsillo y una alternativa más atractiva frente a las plataformas digitales.

“Sería formidable, porque a lo mejor cada dos meses sí estoy tomando este servicio o un poquito más”, Adriana Contreras, usuaria del AICM

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