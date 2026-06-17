Comienza la desbandada: 11 legisladores de la 4T piden licencia para ir por gubernaturas en 2027

GENERANDO AUDIO...

Avalan licencia a legisladores. Foto: Cuartoscuro

Comenzó la desbandada de legisladores del oficialismo que buscarán encabezar una candidatura para las 17 gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones intermedias de 2027. La Comisión Permanente autorizó a 11 legisladores: 2 diputados y 9 senadores separarse de sus funciones legislativas.

Senadores que solicitaron licencia

Del Senado los legisladores que solicitaron licencia para registrarse como aspirantes a candidatos son:

Por Guerrero:

Félix Salgado Macedonio

Beatriz Mojica Morgan

Por Michoacán:

Raúl Morón Orozco

Por Sinaloa

Imelda Castro Castro

Por Baja California

Julieta Ramírez Padilla

Por Sonora

Lorenia Valles Sanpedro

Por Nuevo León

Blanca Judith Díaz Delgado

Waldo Fernández González del Partido Verde Ecologista de México

Por Nayarit

Jasmine María Bugarín

Waldo Fernández González, quien buscará la coordinación en Nuevo León, se dijo seguro de ganar el proceso y convertirse en el candidato de la coalición en uno de los estados al norte del país.

“Sé que voy a ganar, sé que estaré coordinando los trabajos de defensa de la cuarta transformación, pero que, sobre todo, sé que soy la persona que le puede dar serenidad, paz y diálogo a mi estado, para enfrentar los cinco grandes problemas que tiene Nuevo León, contaminación, inseguridad, la deuda pública que lamentablemente es la más alta del país y evidentemente este problema grave de ingobernabilidad”, Waldo Fernández González, senador del PVEM

Diputados que pidieron licencia para proceso interno de cara a las elecciones del 2027

Respecto a los diputados, solicitaron licencia las morenistas:

Por Sinaloa

Graciela Domínguez Nava

Por Tlaxcala

Raymundo Vázquez Conchas

Llaman a respetar la ley electoral y evitar campañas anticipadas

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a respetar los tiempos que marca la legislación electoral.

“Se necesita que no haya actos anticipados de campaña, evidentemente es claro que tenemos un marco legal que respetar y que ningún integrante de los partidos políticos que aspiren a tener un cargo público con o sin licencia, ninguno tiene derecho a violar la ley”, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) calificó como normal la separación de legisladores y aseguró que no repercutirá en el trabajo parlamentario.

“No hace tanta diferencia, de todas maneras en el oficialismo no debaten, básicamente repiten lo que desde el gobierno les dictan, entonces no creo que haya mayor diferencia si están aquí los propietarios o los suplentes… Nos parece normal que quienes aspiren a cargos de elección popular se separen de sus funciones, eventualmente lo hará gente del Partido Acción Nacional”, Ricardo Anaya, coordinador del PAN, Senado

PRI acusa actos anticipados de campaña

Manuel Añorve Baño, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que Morena ya inició los actos anticipados de campaña y aseguró que su partido ya presentó denuncias sobre el tema.

“Vean lo que tienen que hacer ahora con los destapes, con la convocatoria por parte de Morena, están simple y sencillamente ya legalizando los actos anticipados, el derroche económico en todos los estados, en los 17 estados donde va haber elecciones… Quieren hacer un símil con las corcholatas de hace dos, tres años y tener toda la impunidad para levantar a Morena y ganar elecciones, nosotros hemos presentado denuncias puntuales por actos anticipados de campaña”, Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado

Las solicitudes fueron avaladas con 25 votos a favor y ocho en contra, y los suplentes rindieron protesta de manera inmediata.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.