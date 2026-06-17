Comienza la desbandada: 11 legisladores de la 4T piden licencia para ir por gubernaturas en 2027
Comenzó la desbandada de legisladores del oficialismo que buscarán encabezar una candidatura para las 17 gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones intermedias de 2027. La Comisión Permanente autorizó a 11 legisladores: 2 diputados y 9 senadores separarse de sus funciones legislativas.
Senadores que solicitaron licencia
Del Senado los legisladores que solicitaron licencia para registrarse como aspirantes a candidatos son:
Por Guerrero:
- Félix Salgado Macedonio
- Beatriz Mojica Morgan
Por Michoacán:
- Raúl Morón Orozco
Por Sinaloa
- Imelda Castro Castro
Por Baja California
- Julieta Ramírez Padilla
Por Sonora
- Lorenia Valles Sanpedro
Por Nuevo León
- Blanca Judith Díaz Delgado
- Waldo Fernández González del Partido Verde Ecologista de México
Por Nayarit
- Jasmine María Bugarín
Waldo Fernández González, quien buscará la coordinación en Nuevo León, se dijo seguro de ganar el proceso y convertirse en el candidato de la coalición en uno de los estados al norte del país.
“Sé que voy a ganar, sé que estaré coordinando los trabajos de defensa de la cuarta transformación, pero que, sobre todo, sé que soy la persona que le puede dar serenidad, paz y diálogo a mi estado, para enfrentar los cinco grandes problemas que tiene Nuevo León, contaminación, inseguridad, la deuda pública que lamentablemente es la más alta del país y evidentemente este problema grave de ingobernabilidad”,
Waldo Fernández González, senador del PVEM
Diputados que pidieron licencia para proceso interno de cara a las elecciones del 2027
Respecto a los diputados, solicitaron licencia las morenistas:
Por Sinaloa
- Graciela Domínguez Nava
Por Tlaxcala
- Raymundo Vázquez Conchas
Llaman a respetar la ley electoral y evitar campañas anticipadas
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a respetar los tiempos que marca la legislación electoral.
“Se necesita que no haya actos anticipados de campaña, evidentemente es claro que tenemos un marco legal que respetar y que ningún integrante de los partidos políticos que aspiren a tener un cargo público con o sin licencia, ninguno tiene derecho a violar la ley”,
Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados
Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) calificó como normal la separación de legisladores y aseguró que no repercutirá en el trabajo parlamentario.
“No hace tanta diferencia, de todas maneras en el oficialismo no debaten, básicamente repiten lo que desde el gobierno les dictan, entonces no creo que haya mayor diferencia si están aquí los propietarios o los suplentes… Nos parece normal que quienes aspiren a cargos de elección popular se separen de sus funciones, eventualmente lo hará gente del Partido Acción Nacional”,
Ricardo Anaya, coordinador del PAN, Senado
PRI acusa actos anticipados de campaña
Manuel Añorve Baño, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que Morena ya inició los actos anticipados de campaña y aseguró que su partido ya presentó denuncias sobre el tema.
“Vean lo que tienen que hacer ahora con los destapes, con la convocatoria por parte de Morena, están simple y sencillamente ya legalizando los actos anticipados, el derroche económico en todos los estados, en los 17 estados donde va haber elecciones… Quieren hacer un símil con las corcholatas de hace dos, tres años y tener toda la impunidad para levantar a Morena y ganar elecciones, nosotros hemos presentado denuncias puntuales por actos anticipados de campaña”,
Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado
Las solicitudes fueron avaladas con 25 votos a favor y ocho en contra, y los suplentes rindieron protesta de manera inmediata.
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