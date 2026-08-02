Cae líder del Cártel de Los Reyes; Estados Unidos ofrecía 5 mdd por información para su detención

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Foto: Gobierno de México

Autoridades federales detuvieron a Alfonso Fernández Magallón, alias el “Poncho”, presunto líder del Cártel de Los Reyes, y objetivo delincuencial buscado por autoridades estadounidenses. A la par, Estados Unidos celebró la aprehensión.

La detención se llevó a cabo por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Los Reyes, Michoacán, en la zona limítrofe con Jalisco, el cual provocó una reacción de su organización criminal.

Como resultado de una operación del Ejército Mexicano, personal de @Defensamx1 detuvo a Alfonso “N”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de… pic.twitter.com/apdGeLQZRR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 2, 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que este objetivo cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín.

Además de que autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su detención.

Tras su captura, integrantes de esta organización criminal realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán.

Operativo deja bloqueos en Michoacán

Por la tarde, un fuerte operativo de fuerzas federales, respaldado por al menos dos helicópteros, fue desplegado la tarde de este sábado en la región de Los Reyes y Peribán, lo que derivó en bloqueos en distintos puntos carreteros.

Minutos antes de las 17:00 horas, habitantes de ambos municipios reportaron, a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, la presencia de un amplio contingente de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como el sobrevuelo de aeronaves de las fuerzas armadas.

"Congratulations on the successful operation and arrest of R1 by @SSPCMexico and the Special Forces of the Mexican Army @Defensamx1,” #DEA Administrator Cole https://t.co/n7vfARRcyg — DEA HQ (@DEAHQ) July 31, 2026

De manera simultánea, se registraron cierres de vialidades, luego de que civiles atravesaran vehículos de carga y particulares para impedir el avance de las autoridades.

De forma extraoficial, trascendió que el operativo tendría como objetivo la detención de presuntos integrantes de grupos delictivos considerados prioritarios en la zona occidente de Michoacán, siendo confirmado más tarde.

Estados Unidos celebra aprehensión

Por otra parte, tras el anuncio de la detención de Alfonso “N”, el “Poncho”, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró su aprehensión, a la vez que resaltó el compromiso por parte de ambos gobiernos.

A través de su cuenta de X, el diplomático aseguró que la detención del presunto líder del Cártel de Los Reyes “envía otro mensaje claro: los criminales no tienen dónde esconderse”.

La detención de hoy de Alfonso “N”, líder del Cártel de Los Reyes, envía un mensaje más: los delincuentes no tienen dónde esconderse. Reconozco a @Defensamx1 y al @GabSeguridadMX por sus esfuerzos permanentes. Bajo el liderazgo del presidente @POTUS @realDonaldTrump y de la… https://t.co/Ds3hGgUn7K pic.twitter.com/1MNvtgUUqi — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 2, 2026

“Aplaudo a la Defensa y al Gabinete de Seguridad de México por su continuo esfuerzo. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro compromiso compartido para desmantelar los cárteles y hacer responsables a los criminales violentos sigue dando resultados”

Ronald Johnson / embajador de EE. UU.

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