sheinbaum-anuncia-espacios-en-universidad-rosario-castellanos-para-rechazados-de-la-unam

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Claudia Sheinbaum de gira de trabajo por Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) abrirá sus puertas a las y los jóvenes que no logren obtener un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria señaló que el objetivo es garantizar que quienes buscan continuar con sus estudios universitarios tengan una alternativa y puedan acceder a la educación superior de manera gratuita.

“Aprovecho también para decir, porque hubo, no sé si supieron, un examen en la Universidad Nacional que tuvo muchos problemas, ya ayer anunció el rector cómo los van a solucionar, pero yo creo que lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad. Así que si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar de manera gratuita”.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los aspirantes que no obtengan un lugar tras el examen de admisión de la UNAM podrán continuar sus estudios en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, de manera gratuita.



Reconoció que hubo problemas en la evaluación.



Subrayó… pic.twitter.com/Y60fGuFYFr — Azucena Uresti (@azucenau) August 1, 2026

Durante su visita a Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, donde supervisó la reconstrucción de caminos del Plan General Lázaro Cárdenas, Sheinbaum hizo referencia a los problemas registrados en el examen de ingreso de la UNAM y destacó la importancia de que los aspirantes cuenten con opciones para continuar su formación académica.

La presidenta indicó que instruyó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para trabajar junto con la directora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez, así como con autoridades de otras universidades, para coordinar espacios destinados a los estudiantes que no sean admitidos en la UNAM.

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