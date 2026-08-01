Gobierno de México envía más de 718 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

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México envía ayuda humanitaria a Venezuela. Foto: Gobierno de México.

El Gobierno de México envió un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela, país que resultó afectado por los devastadores sismos del 24 de junio, que han dejado más de 5 mil 500 fallecidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina (Semar) informaron que, a través de la Armada de México, zarparon del puerto de Veracruz los buques Papaloapan y Huasteco con más de 718 toneladas de ayuda humanitaria destinadas al pueblo venezolano.

COMUNICADO CONJUNTO. "SRE y Marina informan del zarpe de los buques Papaloapan y Huasteco con más de 718 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Venezuela".https://t.co/bg0KHWHfrL pic.twitter.com/yWNVDCujOr — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 1, 2026

Buques Papaloapan y Huasteco trasladan más de 718 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

De acuerdo con información oficial, el buque ARM “Papaloapan” transporta aproximadamente 684 toneladas de insumos de asistencia.

Por su parte, el buque ARM “Huasteco” lleva aproximadamente 34.5 toneladas de ayuda.

En conjunto, ambas embarcaciones trasladan más de 718 toneladas de insumos con destino a Venezuela.

SRE y Marina coordinaron el embarque desde Veracruz

La SRE y la Semar informaron que las labores para preparar el embarque y el traslado de los apoyos se realizaron en coordinación con distintas dependencias e instituciones federales.

De acuerdo con el comunicado, participaron:

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de Marina

Secretaría de Gobernación

Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA Veracruz)

Diversas autoridades federales

Las dependencias indicaron que la colaboración entre estas instituciones permitió realizar las acciones correspondientes para el embarque de los insumos y la salida de las embarcaciones desde el puerto de Veracruz.

Suman tres envíos de ayuda humanitaria de México a Venezuela tras los sismos del 24 de junio

Con el reciente envío de más de 718 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, el Gobierno de México suma tres envíos de apoyo al pueblo venezolano desde los sismos registrados el 24 de junio.

El primer envío se realizó el 25 de junio, un día después de los terremotos. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana trasladaron a Venezuela personal especializado integrado por:

Rescatistas

Médicos

Enfermeros

Camilleros

Binomios canófilos

Herramientas

Equipo e insumos médicos para las labores de atención a la emergencia

El segundo envío ocurrió el 13 de julio, cuando el Gobierno de México desplegó dos buques de la Armada de México con 2 mil 3 metros cúbicos de ayuda humanitaria. Las embarcaciones arribaron a Venezuela el 13 de julio.

El ARM Holbox (BAL-02) transportó alrededor de mil 750 metros cúbicos de víveres, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora, junto con su personal operador.

Por su parte, el ARM Huasteco (AMP-01) trasladó 253 metros cúbicos de víveres, agua embotellada, artículos de aseo personal e insumos médicos, con lo que ambos buques sumaron 2 mil 3 metros cúbicos de apoyo humanitario para la población venezolana.

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