Sheinbaum promete más caminos para la Mixteca durante supervisión de obras en Oaxaca

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Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó este sábado la reconstrucción de caminos en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, como parte del Plan General Lázaro Cárdenas, y afirmó que su administración continuará impulsando la infraestructura carretera en la región Mixteca durante todo el sexenio.

Durante el acto, señaló que mejorar la conectividad de la Mixteca es una de las principales prioridades de su gobierno y aseguró que las obras no se detendrán mientras permanezca al frente del Ejecutivo federal.

Asimismo, explicó que el plan contempla cuatro tipos de obras: la rehabilitación de caminos principales, caminos secundarios, caminos artesanales y caminos rurales o sacacosechas, con el objetivo de mejorar la movilidad de las comunidades.

Como parte de la estrategia integral, Sheinbaum anunció acciones para fortalecer el acceso al agua potable mediante el rescate de plantas de tratamiento que dejaron de operar por falta de recursos. Para ello, informó que se establecerá una nueva tarifa eléctrica que permita reducir los costos de operación de estas instalaciones.

Además, señaló que el Plan General Lázaro Cárdenas incluye el fortalecimiento de escuelas mediante el programa La Escuela es Nuestra, la rehabilitación y equipamiento de Casas de Salud municipales y el impulso a las y los artesanos de la región.

Por su parte, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, informó que durante 2026 se construirán 76 caminos artesanales en la Mixteca oaxaqueña, con una inversión de mil 255 millones de pesos y una longitud de 193.5 kilómetros, en beneficio de seis Planes de Justicia para pueblos indígenas y afromexicanos.

Mientras que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que la inversión en obras carreteras para la Mixteca asciende a casi 4 mil 900 millones de pesos, con una cobertura de mil 137 kilómetros. Añadió que el presupuesto destinado este año a infraestructura en Oaxaca es de 13 mil 160 millones de pesos y que la inversión sexenal prevista para la entidad alcanza los 37 mil 800 millones de pesos.

En tanto que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, destacó que el gobierno estatal complementa estas acciones con una inversión de 5 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura carretera, lo que ha permitido construir mil 202 kilómetros de caminos y carreteras, además de 22 caminos rurales integrados al Plan General Lázaro Cárdenas, en beneficio de más de 37 mil personas.

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