Caen cinco por secuestro y delincuencia organizada tras cateos en Puebla y Tlaxcala

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Operativos en Puebla y Tlaxcala. Foto: Genaro Zepeda

Un operativo coordinado entre autoridades federales se desplegó durante la madrugada de este viernes en los estados dePuebla y Tlaxcala, donde agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron tres cateos de manera simultánea como parte de una investigación por los presuntos delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Las diligencias fueron encabezadas por personal de la FGR con el respaldo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar), quienes implementaron un amplio dispositivo de seguridad para resguardar los inmuebles intervenidos.

FGR realiza cateos coordinados en los estados de Puebla y Tlaxcala

En territorio poblano, los agentes federales ingresaron a una bodega ubicada en la junta auxiliar de La Trinidad Sanctórum, perteneciente al municipio de Cuautlancingo. El operativo comenzó alrededor de las 04:00 horas, cuando los elementos federales cerraron los accesos al inmueble para ejecutar la orden de cateo.

Tras permanecer por más de cuatro horas en el lugar, los agentes concluyeron las diligencias después de las 08:30 horas, colocaron sellos oficiales con el folio de la carpeta de investigación y se retiraron bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

De manera simultánea, las fuerzas federales realizaron otros dos cateos en el estado de Tlaxcala. Uno de ellos tuvo lugar en la comunidad de Villa Alta, en el municipio de Tepetitla de Lardizábal, mientras que el segundo se desarrolló en el fraccionamiento Arcos Altos, ubicado en el municipio de Ixtacuixtla.

Al igual que en Puebla, las diligencias en Tlaxcala iniciaron alrededor de las 04:00 horas. Los agentes federales permanecieron en ambos inmuebles durante casi cinco horas y concluyeron los cateos minutos antes de las 09:00 de la mañana, cuando abandonaron los sitios tras finalizar las actuaciones ministeriales y colocar los sellos correspondientes.

De acuerdo con información preliminar, el operativo dejó al menos cinco personas detenidas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica y establecer su posible relación con los delitos de secuestro y delincuencia organizada que se investigan.

Se espera que en las próximas horas el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dé a conocer los resultados oficiales del operativo simultáneo realizado en Puebla y Tlaxcala, así como el balance de los aseguramientos y detenciones derivadas de estas acciones.

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