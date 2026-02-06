Cajetillas de cigarros cambian de imagen: nuevas advertencias entran en vigor en julio

GENERANDO AUDIO...

Las cajetillas de cigarro tendrán nuevo diseño con imágenes, pictogramas y mensajes sanitarios obligatorios actualizados. El cambio en las cajetillas de cigarros y productos de tabaco estarán vigentes a partir del 1 de julio de 2026 y hasta el 29 de febrero de 2028.

Las nuevas disposiciones, que suman al incremento en el costo de los cigarros, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo que todos los paquetes y empaques externos de tabaco deberán incluir mensajes sanitarios con imágenes que muestren los efectos nocivos del consumo.

El acuerdo detalla que las leyendas y pictogramas deberán mostrarse en igual proporción en todas las marcas, sin favorecer a ninguna empresa. Y establece que las advertencias cambiarán de forma escalonada hasta febrero de 2028.

El calendario de aparición de las imágenes quedará de la siguiente manera:

De julio a diciembre de 2026 se advertirá de:

Malformaciones en bebés como paladar hendido

Depresión a causa del tabaco

Gangrena

Daño a las mascotas

De enero a junio de 2027 se advertirá de:

Fumar causa ansiedad

Cáncer de cuello por el tabaco

Cáncer de piel por fumar

Cáncer de vejiga

De julio de 2027 a febrero de 2028 se advertirá de:

Ansiedad a causa del tabaco (afectación que se repite con las que se mostrarán de enero a junio de 2027)

Cáncer de mama

Causa de ceguera

Causa de enfermedades metabólicas

Contaminación al medio ambiente

Además, cada imagen debe tener un mensaje sanitario en la cara posterior en donde explique brevemente las causas de la enfermedad por el consumo del tabaco.

Sanciones por incumplimiento

Las empresas tabacaleras serán las únicas responsables de cumplir con el etiquetado. El incumplimiento podrá derivar en medidas de seguridad y sanciones, conforme a la Ley General para el Control del Tabaco.

