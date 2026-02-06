Los zapatos de Hugo Aguilar y Evo Morales; dos casos similares captados en video

GENERANDO AUDIO...

En 2015, un escolta ató las agujetas de Evo Morales. Fotos: AFP y Cuartoscuro.

El caso del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, a quien dos trabajadores le limpiaron su zapato, se compara con otros episodios protagonizados hace años por el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, y el ex primer ministro de holandés, Mark Rutte.

El pasado 5 de febrero, se difundió un video donde el togado está en Querétaro, antes de la ceremonia oficial de la conmemoración de la Constitución Mexicana.

Se aprecia Hugo Aguilar de pie, afuera del Teatro de la República. En ese momento, la directora de Comunicación Social de la SCJN, Amanda Pérez, se agacha y limpia el calzado del ministro.

De forma inmediata, otro sujeto se agacha para ayudar a Amanda Pérez. Mientras limpian su zapato, Hugo Aguilar permanece de pie, con las manos en los bolsillos, sin intervenir ni reaccionar.

Este caso, sumamente criticado, recuerda a lo ocurrido con el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien presuntamente ordenó a su escolta que amarrara sus agujetas.

El caso de Evo Morales

En agosto del 2015, se difundió un video donde el entonces presidente boliviano camina en un polideportivo, el cual estaba lleno de gente, de acuerdo con medios de comunicación de dicho país.

Al detenerse para saludar a sus simpatizantes, Evo Morales notó que una de sus agujetas estaba desatada. Tras eso, supuestamente ordenó a uno de sus escoltas que la atara.

Políticos opositores a Evo Morales compartieron dicho material, lanzando distintas críticas. Por su parte, el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) justificó que el video sólo buscaba dañar la imagen del mandatario.

En esa línea, el entonces diputado del MAS, Víctor Borda, indicó que debían impulsar una reforma para regular las publicaciones en redes sociales.

Evo Morales justificó que le ataron los zapatos como parte de “una acción voluntaria por cariño y confianza”. Esto, pese a que en el video se le observa señalando su zapato, antes de que su escolta de agachara.

Comparan a Hugo Aguilar con ex primer ministro holandés

En México, la postura de Hugo Aguilar trajo comparaciones en redes sociales con el ex primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte.

El 4 de junio del 2018, el entonces primer ministro derramó su café en el acceso al Parlamento de la ciudad de La Haya, cuando iba a una reunión.

Sin embargo, en lugar de pedir a alguien que limpiara, él mismo tomó un trapeador. Personal de limpieza aplaudió este gesto, se aprecia en el video difundido por Euronews.

Aunque ocurrió en 2018, el video volvió a viralizarse en México, por el caso del presidente de la Suprema Corte. Actualmente, Mark Rutte es secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Presidente de la Suprema Corte justifica acción

En el caso de México, Hugo Aguilar defendió su actuar en redes sociales. Aseguró que se “malinterpretó” el incidente y que los mensajes difundidos en redes sociales no reflejaban lo que ocurrió.

Indicó que a la directora de Comunicación Social se le cayó su café con nata. Sin embargo, no notaron que, en un inicio, salpicó uno de los zapatos del ministro presidente.

Afuera del Teatro de la República, Amanda Pérez notó la situación e intentó limpiar el calzado. Hugo Aguilar resaltó que esta acción lo tomó por sorpresa y dijo que pidió a la funcionaria no continuar, agradeciendo el gesto.

Sin embargo, esto no aminoró las críticas en redes sociales. Principalmente, porque el video no muestra el presunto intento del presidente de la Suprema Corte por detener la acción.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos: