Caos en la autopista México-Puebla por volcadura de tráiler; hay fila de 5 kilómetros
Un tráiler volcó la madrugada de este viernes sobre los carriles centrales de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 18, con dirección a la Ciudad de México (CDMX). El accidente ocurrió poco antes de las 05:00 horas.
Tráfico en la México-Puebla
La afectación se registra en territorio del Estado de México (Edomex) y CDMX. El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) informó que el tránsito es complicado en el municipio de La Paz, donde se formó una fila de vehículos de aproximadamente 5 cinco kilómetros, por lo que recomendó a los automovilistas tomar precauciones y tener paciencia.
- La zona afectada en CDMX es en la zona de Santa Martha Acatitla, a la altura de Metro
¿Qué pasó en la autopista?
De acuerdo con los primeros reportes, antes de las 05:00 horas un tráiler que transportaba garrafones de agua perdió el control y volcó sobre los carriles centrales. Pese a la magnitud del percance, no se reportaron personas lesionadas.
Por su parte, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que las maniobras para retirar la unidad y limpiar la vialidad continúan en los carriles centrales.
“El personal se encuentra realizando las maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas. En la zona se da vialidad por los carriles laterales. Toma tus precauciones. Para más información llama al 074”.
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