Caos en la autopista México-Puebla por volcadura de tráiler; hay fila de 5 kilómetros

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El accidente ocurrió en el kilómetro 18. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un tráiler volcó la madrugada de este viernes sobre los carriles centrales de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 18, con dirección a la Ciudad de México (CDMX). El accidente ocurrió poco antes de las 05:00 horas.

CAOS EN LA MÉXICO PUEBLA….



Esta mañana un tráiler que transportaba agua embotellada termina volcando sobre la #MexicoPuebla a la altura del km 18 con dirección a Chalco.



Decenas de garrafones quedaron esparcidos en el asfalto, unidades de emergencias continúan las labores… pic.twitter.com/HEstkuDJh0 — Halcon (@HalconOnce) July 24, 2026

Tráfico en la México-Puebla

La afectación se registra en territorio del Estado de México (Edomex) y CDMX. El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) informó que el tránsito es complicado en el municipio de La Paz, donde se formó una fila de vehículos de aproximadamente 5 cinco kilómetros, por lo que recomendó a los automovilistas tomar precauciones y tener paciencia.

La zona afectada en CDMX es en la zona de Santa Martha Acatitla, a la altura de Metro

#AlMomento | #LaPaz 🚨



¡Toma precauciones! Se registra tránsito lento debido a un accidente🛞 sobre la Autopista México–Puebla , a la altura del km 18, con dirección a la CDMX.



🔴 La fila de vehículos alcanza aproximadamente 5 kilómetros.



🚗 Si circulas por la zona:



📵 No… pic.twitter.com/cuiX591pb0 — C5 Estado de México (@C5Edomex) July 24, 2026

¿Qué pasó en la autopista?

De acuerdo con los primeros reportes, antes de las 05:00 horas un tráiler que transportaba garrafones de agua perdió el control y volcó sobre los carriles centrales. Pese a la magnitud del percance, no se reportaron personas lesionadas.

Por su parte, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que las maniobras para retirar la unidad y limpiar la vialidad continúan en los carriles centrales.

“El personal se encuentra realizando las maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas. En la zona se da vialidad por los carriles laterales. Toma tus precauciones. Para más información llama al 074”.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoPuebla, km 18, dirección Puebla. Se informa a las personas usuarias que continúa el cierre a la circulación en carriles centrales.



El personal se encuentra realizando las maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas.



En la zona se… — CAPUFE (@CAPUFE) July 24, 2026

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