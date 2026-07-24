Vicente Fox respalda a Ernesto Ruffo: “Meto la mano al fuego”

| 01:46 | L G Suárez | Uno TV
Vicente Fox Quesada
Vicente Fox respalda a Ernesto Ruffo. FOTO: Archivo/ Cuartoscuro

El expresidente Vicente Fox reapareció con un mensaje público para respaldar a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien permanece recluido en el penal federal del Altiplano mientras enfrenta un proceso por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y huachicol fiscal.

En un video difundido en redes sociales, Fox expresó su apoyo al exmandatario estatal y aseguró que conoce su trayectoria personal y política.

Vicente Fox afirmó que “mete la mano al fuego” por Ernesto Ruffo y sostuvo que lo haría “mil veces si es necesario”. Además, aseguró conocer la vida, el gobierno y la familia del exgobernador de Baja California, por lo que defendió su integridad ante las acusaciones que enfrenta.

Juez vincula a proceso a Ernesto Ruffo Appel y a otros 7 imputados por caso de hidrocarburos

De acuerdo con la FGR, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Ernesto “N”, así como de Ricardo “N” y José “N”, por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Asimismo, el juez vinculó a proceso a Juan “N” y Luis “N” por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando. En tanto, José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” fueron vinculados por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

Durante la diligencia, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que, de acuerdo con la institución, sustentaron la vinculación a proceso de los ocho imputados.

De acuerdo con las investigaciones, los imputados presuntamente participaron en un esquema de contrabando de hidrocarburos conocido como huachicol fiscal; este mecanismo consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras.

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