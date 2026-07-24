Especialistas cuestionan cifras de Transparencia para el Pueblo tras cambio de ley

GENERANDO AUDIO...

Las estadísticas de Transparencia para el Pueblo, organismo que sustituyó al INAI, generan dudas entre especialistas en acceso a la información. Por ejemplo, la excomisionada del INAI, Julieta del Río, cuestionó los datos presentados por el nuevo organismo y aseguró que las fechas reportadas no coinciden con el inicio de sus operaciones.

El sistema, más que simplificar, lo que hace es complicar. Ellos no trabajaron el 21 de marzo, están mintiendo.

Del Río explicó que, aunque la ley entró en vigor el 21 de marzo de 2025, los plazos para resolver recursos fueron suspendidos. Además, aseguró que la actividad de Transparencia para el Pueblo comenzó hasta el 3 de junio.

El organismo depende de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y únicamente supervisa a dependencias de la administración pública federal. Sin embargo, el desaparecido INAI vigilaba a alrededor de 8 mil sujetos obligados de distintos niveles de gobierno y órganos autónomos.

Comparan la carga de trabajo con la del INAI

Julieta del Río recordó que el INAI resolvió más de 21 mil recursos de revisión durante 2024, pese a tener una carga de trabajo considerablemente mayor.

Tan solo en 2024, nosotros ese año resolvimos más de 21 mil recursos. Tan solo en enero, febrero y la parte de marzo, resolvimos 3 mil 608 recursos.

Por su parte, Sarahí Salvatierra, coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas de Fundar, consideró que el nuevo modelo aún enfrenta desafíos.

Durante este momento, puede ser de indefensión para la ciudadanía y mucha información que pudiera ser de utilizad, probablemente no se conteste de la forma en la que debería.

Hasta la publicación del reportaje, Uno TV informó que solicitó una entrevista con Transparencia para el Pueblo para conocer su postura sobre las observaciones de los especialistas, pero no había recibido respuesta.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento