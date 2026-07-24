México enfrenta déficit laboral de 57 millones previo a revisión del T-MEC

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A unos meses de la revisión del T-MEC, México enfrenta un importante déficit laboral, con millones de personas en condiciones de exclusión, informalidad y bajos ingresos, de acuerdo con el Observatorio de Trabajo Digno 2026, elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con datos del INEGI.

El informe sostiene que las condiciones del mercado laboral representan un reto para el país en el contexto de las negociaciones del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Asimismo, señalan que una parte importante de la población ocupada carece de seguridad social, contratos estables y prestaciones.

Observatorio advierte déficit laboral en México rumbo al T-MEC

Según el reporte, 57 millones de personas presentan algún tipo de rezago laboral. La coordinadora de investigación de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Ana Paulina González, explicó que estas cifras reflejan un mercado laboral con amplias carencias.

57 millones de personas presentan estas condiciones: 21.7 millones están en exclusión laboral y 35.9 millones tienen trabajo, pero carecen de seguro social; de ellas, 32.6 millones tienen trabajos informales

Cuestionan la tasa oficial de desempleo

El presidente de la organización, Rogelio Gómez Hermosillo, afirmó que la tasa de desempleo reportada oficialmente no refleja la dimensión real del problema.

Serían 6.5 millones de personas, lo que significaría una tasa ajustada de desempleo de 10% y no de 2 o 3%, como muchas veces se dice.

El informe también advierte que 33.7 millones de trabajadores, equivalentes al 62% de la población ocupada, perciben ingresos inferiores al costo de dos canastas básicas, lo que evidencia un problema de ingresos insuficientes.

Persisten la informalidad y la precariedad laboral

Además del desempleo y los bajos salarios, el Observatorio identificó otros indicadores de precariedad laboral. Entre ellos destacan:

15.2 millones de personas excluidas del mercado laboral por realizar labores de cuidado .

de personas excluidas del mercado laboral por realizar . 18.6 millones de trabajadores sin contrato estable .

de trabajadores sin . 12.4 millones sin prestaciones laborales .

sin . 13.8 millones con jornadas excesivas.

Para Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, estos indicadores muestran que México llega a la revisión del T-MEC con desafíos importantes en materia de empleo y condiciones laborales.

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