Captan a presunto elemento del Ejército colocando una bolsa con aparente droga a comerciante
Un video difundido en redes sociales muestra a un presunto elemento del Ejército Mexicano colocando una bolsa con aparente droga dentro de un establecimiento de máquinas tragamonedas.
El ciudadano que graba acusa al militar de intentar incriminarlo y asegura que todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.
Durante la discusión, uno de los uniformados afirma que se trata de una bolsa para consumo personal, mientras el denunciante insiste en que la evidencia fue colocada por los propios militares.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe una investigación sobre estos hechos.
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