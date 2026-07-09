México llevará a tribunales de EE. UU. casos de migrantes fallecidos bajo custodia del ICE

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Foto: Cuartoscuro

México anunció que presentará denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de migrantes mexicanos ocurridas bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al considerar que existen posibles responsabilidades por homicidio y violaciones a los derechos humanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno mexicano mantendrá la relación diplomática con Estados Unidos, pero emprenderá acciones legales para exigir justicia en los casos registrados desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025.

México presentará denuncias penales en Estados Unidos

De acuerdo con la mandataria, se interpondrá una denuncia formal ante fiscalías estatales y la fiscalía federal de Estados Unidos contra quienes resulten responsables de las muertes de ciudadanos mexicanos.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, lo que no podemos es ser omisos”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia mañanera.

Además de las denuncias penales, el Gobierno mexicano promoverá acciones civiles contra las empresas que operan centros de detención del ICE y solicitará la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para reforzar la protección de los mexicanos retenidos en esas instalaciones.

Suman 17 mexicanos fallecidos

Según informó el Gobierno de México, 17 mexicanos han muerto en centros de detención del ICE o durante operativos migratorios desde enero de 2025.

El caso más reciente es el de Lorenzo Salgado, de 52 años, quien murió tras recibir un disparo de un agente del ICE en Houston.

La autoridad estadounidense sostuvo que el mexicano habría intentado atropellar a un agente con su camioneta, por lo que el oficial accionó su arma “en defensa propia”.

Por cada uno de estos fallecimientos, el Gobierno mexicano indicó que ya presentó notas diplomáticas de protesta ante las autoridades estadounidenses.

México también recurrirá a instancias internacionales

La administración federal informó que también solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y continuará impulsando acciones legales en defensa de los derechos de los migrantes mexicanos.

Asimismo, recordó que ya colaboró como amicus curiae en una demanda presentada en Estados Unidos por organizaciones civiles relacionada con las condiciones de detención en centros migratorios, aportando información jurídica sin formar parte directa del litigio.

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